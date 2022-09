Sarah Maestri, adozione figlia Alesia/ “Iniziò tutto mentre ero a Medjugorje…”

La splendida storia, quasi una favola, di Sarah Maestri, a I Fatti Vostri. La nota attrice, famosa in particolare per Notte prima degli esami, è stata ospite del programma di Rai Due ed ha raccontato la sua lunga vicenda che l’ha portata ad adottare una bimba, Alesia, oggi ufficialmente sua figlia: “Ero a Medjugorje, era la prima volta che ci andavo. Ho ricevuto una chiamata, non era la Madonna ma un mio amico, che mi ha chiamato durante l’apparizione e che mi disse che erano un po’ nei pasticci w se potevo accogliere per qualche giorno una bimba di Chernobyl. Io ero una maestra d’asilo – ha continuato Sarah Maestri – non avevo mai praticato, ero stata in missione in varie parti del mondo, mi ero occupata dei figli degli altri ma l’idea di essere mamma anche no, ero concentrata sul lavoro, la carriera, single convinta”.

In ogni caso Sarah Maestri decise di accogliere la richiesta del suo amico e si presentò da Alesia, bimba all’epoca di 8 anni: “Arrivai all’appuntamento in ritardo e quando ho varcato la porta e ho visto questa bimba con questi fiocchetti colorati, sono crollata in ginocchio e dissi ‘è bellissima’, dandole un orso. A distanza di anni mi chiese come mai dissi ‘è bellissima’, e io dissi che era davvero così bella. In quel momento successe qualcosa, tutte le mie barriere si sgretolarono in quell’istante, davanti a dolcezza e fragilità. La cosa che mi colpì fu il fatto che questa bimba stava andando in una casa con una sconosciuta dopo aver attraverso il mondo, cosa che io non avrei mai fatto”.

SARAH MAESTRI: “QUANDO DOVETTI LASCIARE ALESIA IN AEROPORTO…”

Sarah Maestri tenne Alesia per 90 giorni, un periodo magnifico che volò: “Dovetti riportarla in aeroporto, trattenevo le lacrime perchè non volevo farmi vedere da lei. Quando varcò l’imbarco dietro una colonna lei iniziò a piangere tantissimo, quindi in quel momento capii quanto ero stata importante e quanto eravamo legate. Non riuscii ad alzarmi dal letto per tre giorni fu veramente un lutto per distacco. La casa si era riempita di giocattoli ed era tutto fermo e quindi mi alzai dal letto feci una valigia e partì per la Bielorussia e arrivai a questo orfanotrofio”.

Iniziò così un lungo e travagliato viaggio che portò Sarah Maestri ad adottare ufficialmente Alesia, divenendone la madre. L’iter burocratico iniziò nel 2015, ma il capitolo ultimo avvenne solamente nel 2018, e durante quegli anni Sarah Maestri si trasferì in Bielorussia a vivere in orfanotrofio: “Insegnai recitazione e diventai mamma di Alesia ma anche la mascotte per gli altri”. Quindi Sarah Maestri ha concluso: “Io sono mamma ufficialmente dal 2018, mi dà soddisfazioni in tante cose è una ragazza straordinaria siamo un po’ come Raimondo e Vianello”.











