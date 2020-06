Notte prima degli esami/ Video, su Rai 3 il film con Cristiana Capotondi (12 giugno)

Pubblicità

Notte prima degli esami va in onda su Rai 3 per la prima serata di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia nel 2006 dalla italian International film in collaborazione con Rai Cinema mentre la distribuzione ai botteghini è stata gestita dalla 01 Distribution. Si tratta di un film che ha visto alla regia Fausto Brizzi il quale ha collaborato anche alla stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a Massimiliano Bruni e Marco Martani. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Antonello Venditti e Bruno Zambrin, mentre nel cast sono presenti tra gli altri Nicolas Vaporidis, Giorgio Faletti, Cristiana Capotondi, Eros Galbiati, Sarah Maestri e Andrea De Rosa.

Notte prima degli esami, la trama del film

In Notte prima degli esami ci troviamo a Roma verso la fine degli anni 80 con un ragazzo di nome Luca che finalmente sta per completare il suo percorso formativo al liceo. In occasione del suo ultimo giorno di scuola, in attesa di effettuare il classico esame di stato, decide di sfogare tutta la rabbia repressa in tanti anni nei confronti del suo professor Martinelli che in diverse occasioni veniva etichettato tra i ragazzi di scuola con il soprannome di carogna. Luca trova il coraggio davanti all’Istituto scolastico di rimarcare nei confronti del proprio professore il disgusto per il comportamento tenuto nel corso degli anni di scuola. Una volta che Luca avrà terminato il suo sfogo, il professore in maniera candida gli fa presente come sia stato scelto per sostituire una collega per cui sarà lui l’unico docente della commissione nelle vesti di membro interno. Per il ragazzo è un vero e proprio colpo tant’è che si convince che per lui non possa esserci destino se non quello di una non ammissione ai prossimi esami. Luca è un ragazzo che non pone tanta attenzione ai propri studi e che passa la maggior parte del proprio tempo libero insieme agli amici di sempre ed in particolar modo con Massimiliano che dal suo canto è follemente innamorato della bella Simona, con Riccardo che è un affascinante ragazzo teenager.

Inoltre al proprio fianco Luca ha sempre Alice la quale è una sorta di consigliera nonché un’amica sulla quale si può sempre contare. Prima che escano i quadri, Luca decide di andare a divertirsi in una festa tra ragazzi dove conosce la bella Claudia. Claudia è una ragazza che a sua volta si trova all’ultimo anno del liceo classico e che sembra essere, oltre che bella, anche molto preparata in ambito scolastico. Luca vorrebbe incontrarla di nuovo perché se ne innamora perdutamente, ma il destino sta per tirargli un incredibile scherzo. Il giorno seguente, dopo aver appreso di essere stato ammesso agli esami, il ragazzo incontra il proprio professore che accompagna al più vicino distretto di polizia per formulare la denuncia in quanto gli è stata rubata l’auto. Questo permetterà a Luca di conoscere più profondamente il modo di essere del professore e soprattutto di scoprire come sia divorziato e che abbia avuto una vita non proprio semplicissima. Il professore si offre di dargli delle ripetizioni per prepararlo al meglio in letteratura e Luca accetta non immaginando che l’insegnante sia il papà della bella Claudia.

