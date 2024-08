Sarah Toscano e Giulia Stabile: ex allieve di Amici collaborano insieme, lo spoiler

Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi, Sarah Toscano sta riscuotendo un ottimo successo. Dopo aver imperversato nei mesi scorsi con la sua hit Sexy Magica, brano che ha portato anche sui palchi di show importanti come il Tim Summer Hit condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu e Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin, Sarah di Amici 23 appena 3 settimane fa ha pubblicato il suo nuovo singolo, Roulette dopo l’annuncio in anteprima ai fan su TikTok. A Radio Deejay, però, Giulia Stabile ha fatto uno spoiler speciale, che non è sfuggito ai numerosi supporter della vincitrice di Amici 23.

La ballerina professionista di Amici Giulia Stabile, nel dettaglio, ospite nel programma radiofonico Say Waaad? di Michele “Wad” Caporosso, ha rivelato di essere al lavoro sulla coreografia di una canzone di una sua amica. Inizialmente è riuscita a mantenere il mistero, mostrando solo un pezzetto del balletto. Poco dopo però si è scoperto che questa danza corrisponde perfettamente ai passi pensati per il nuovo singolo di Sarah Toscano Roulette. Insomma il nuovo singolo si prospetta una nuova hit e con la coreografia di Giulia Stabile il successo è assicurato.

A soli 18 anni ma con tanta grinta e forza di volontà Sarah Toscano non solo è riuscita ad imporsi nel talent Amici di Maria De Filippi e vincerlo ma i suoi brani come Sexy Magica, Mappamondo e Touché è riuscita ad ottenere un notevole riscontro ed adesso è pronta una nuova e importante collaborazione con Giulia Stabile. Tuttavia, in una recente intervista rilasciata a Vanity Fair ha rivelato di essere ancora intimorita e non sicura delle sue potenzialità: “Capita ancora che abbia paura di far ascoltare un mio pezzo, che senta quasi una sorta di imbarazzo nell’esibirmi e mostrare il mio lavoro. Però, io credo fortemente nel mio futuro e in quello che voglio diventare. Questo mi dà sempre la grinta e la forza per andare avanti. Ma soprattutto per non farmi troppo dubitare di me stessa e di accogliere solo le critiche che ritengo possano farmi crescere e migliorare”.