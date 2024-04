Sarah Toscano in crisi per la paura di sbagliare/ Lo sfogo ad Amici 2024 spiazza i fan!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Sarah Toscano si abbandona alla verità top secret sul passato

Sale l’attesa per i risultati del nuovo ballottaggio eliminatorio aperto da Michele Bravi ad Amici 2024, tra Sarah Toscano e Lil Jolie. E in attesa del verdetto, previsto alla 5a puntata del serale di Amici 2024, intanto, Sarah Toscano ha occasione di parlare di sé. Così come emerge nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e online Mediaset, Sarah Toscano é chiamata a parlare della e alla fanciullina che nutre dentro e che la porta a inseguire il sogno di fare musica nella vita.

“Le direi di non avere paura di sbagliare -fa sapere Sarah Toscano incalzata dagli autori di Amici sul lato recondito di sé e la sua crescita personale e artistica -, crescevo e avevo consapevolezza di errori e cose giuste… Avevo la paura di sbagliare ad un certo punto”.

Sarah Toscano in balia dell’insicurezza ad Amici?

Il timore all’idea di sbagliare renderebbe Sarah Toscano vulnerabile, inaspettatamente per i fan, che mai si aspetterebbero una confessione intimista di vulnerabilità da parte della giovane. Tuttavia, Sarah Toscano non nasconde di aver vissuto anche dei momenti positivi in passato, e vorrebbe poter fare sempre affidamento sulla parte spensierata e sicura di sé: “Da piccolina invece pensi a divertirti e ad essere felice”, aggiunge nella confessione Sarah Toscano.

Che sia lei a dover lasciare la scuola di Amici 2024, al termine del ballottaggio che la vede schierata contro Lil Jolie? Chissà. Nel frattempo, intanto, già al centro di un’accesa polemica, Gaia De Martino a differenza di Sarah non teme il peso dell’insicurezza nella competizione di Amici 2024, tanto che all’io fanciullina lancia il messaggio di: “Abbracciare le paure e accettare le insicurezze…”. Al rinnovato daytime di Amici 2024, risulta invece grande assente il giovane cantautore e figliastro di Laura Pausini, Holden.











