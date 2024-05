Petit e Marisol sono fidanzati: “Ad Amici 2024 ci siamo innamorati”/ L’annuncio a Verissimo

Marisol e Petit di Amici 2024 stanno insieme: l’annuncio ufficiale a Verissimo: “È nato l’amore

A poche ore dal gran finale di Amici 23 Serale 2024 tutti i finalisti sono stati ospiti a Verissimo per parlare delle loro emozioni in vista della finale tra sogni e progetti. E durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Petit Petit è uscito allo scoperto: è fidanzato con Marisol. Era già nell’aria e nei giorni scorsi sia il cantante che la ballerina hanno rivelato di provare dei sentimenti l’uno per l’altra ed oggi a Verissimo l’ha confermato.

Petit, infatti, ha confessato di essere innamorato di Marisol e di aver fatto lui il primo passo: “Abbiamo trovato l’amore diciamo che è partito tutto da me. Io siamo entrati e dopo due e tre settimane ho iniziato a conoscerla siamo stati insieme e poi è nato questo amore e siamo ancora insieme oggi che è la finale.” Ed alla domanda di Silvia Toffanin su chi tifa come vincitore di Amici 2024, il cantante ha risposto in modo diplomatico: “Io faccio il tifo per tutt’e due.”

Marisol e Petit stanno insieme. Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin entrambi hanno rivelato come stanno vivendo questa esperienza che ormai sta giungendo al termine. Il cantante ha rivelato: “Questo percorso lo sto vivendo bene, sono un po’ in ansia però sono molto carico perché comunque sono arrivato fin qui spero di divertirmi il più possibile e dare il massimo”

Da parte sua, invece, Marisol ha parlato dell’infortunio al ginocchio che dura da mesi e che ha contraddistinto tutta la sua esperienza nel talent di Canale5: “Il ginocchio non sta molto bene e quindi dopo questo percorso farò una pausa per ripartire meglio prima. Questo problema al ginocchio me lo porto dietro da un po’ quindi più di metà del percorso l’ho fatto così, stringendo i denti.” Marisol e Petit, insieme ad Holden, Sarah e Mida si contenderanno la vittoria di Amici 2024 questa sera chi sarà il vincitore?

