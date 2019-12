Sardine, manifestazione oggi a Roma/ No a Casapound, in piazza presenti tanti vip

Dopo gli eventi di Milano e di Torino, manifestazione delle Sardine a Roma: oggi, sabato 14 dicembre 2019, appuntamento in piazza di Porta San Giovanni dalle ore 15.00 alle 19.00. Pullman da tutti Italia per portare nella Capitale almeno 10 mila persone, ma il flusso di presenze potrebbe essere ben superiore: basti pensare che a Firenze erano 40 mila i giovani in piazza. Autorità al lavoro per consentire lo svolgimento dell’evento: sin dalle prime ore del mattino partiranno i divieti di sosta nei pressi della basilica di San Giovanni. Ma non solo, spiega Il Messaggero: la Questura potrebbe optare per la chiusura di alcune strade limitrofe. Dalle 16.00 verrà disposta la chiusura della fermata San Giovanni della Metro A e della Metro C, che riaprirà presumibilmente in serata, al termine della manifestazione delle Sardine. Vi terremo aggiornati sulla situazione della viabilità: attesi disagi al traffico.

SARDINE, MANIFESTAZIONE A ROMA: NO A CASAPOUND

Negli ultimi giorni si è parlato molto del “caso Casapound”: il movimento di destra aveva aperto alla partecipazione alla manifestazione di Roma delle Sardine, trovando appoggio in Stephen Ogongo. “Plenipotenziario” delle Sardine capitoline, il 45enne aveva affermato ai microfoni de Il Fatto Quotidiano: «Chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto. Che sia di sinistra, di Forza Italia o di CasaPound. Ai paletti penseremo dopo». Di diverso avviso il fondatore del movimento Mattia Santori, che ha sottolineato ai microfoni di Agi: «I militanti di Forza Nuova o di Casapound penso non verranno ma in caso contrario qualche decina di guastatori non riuscirà a rovinare la festa poi se vogliono partecipare ad una manifestazione antifascista in cui si canta ‘Bella Ciao’ organizzata da un ragazzo di colore che lotta per lo ‘Ius Soli’, hanno un problema interno».

SARDINE A ROMA, TANTI VIP PRESENTI

«Ci sono arrivati vari endorsement o annunci di partecipazione dal mondo politico, artistico, culturale, e religioso. Ci fa piacere, perché l’obiettivo da sempre è metterci la faccia e uscire allo scoperto», ha spiegato Mattia Santori ai microfoni di Agi. E saranno numerosi i volti noti che prenderanno parte alla manifestazione capitolina. A partire da Erri De Luca: «Mi piacciono le Sardine e domani sarò in piazza con loro a Roma. Dall’esterno capisco poco: voglio andare di persona ad ascoltarli, mi piacciono molto, lo considero un movimento costituzionalista, difendono materialmente la Costituzione», le sue parole a Un giorno da pecora. Alba Parietti non parteciperà per motivi di lavoro ma sarà «lì in piazza con il cuore. A chi dice che le Sardine non hanno senso, rispondo con le parole di Gaber: ‘Libertà è partecipazionè, esserci e far sentire la propria voce anche silente’», ha spiegato a Adnkronos. Presente, invece, Paola Turci: «Ci stiamo scrivendo con le mie amiche in queste ore. Vorrei partecipare a questo risveglio delle coscienze, per scuotere una classe politica bloccata da slogan, algoritmi, becera propaganda», ha detto a La Stampa. Dopo Romano Prodi e Roberto Saviano, le Sardine continua a collezionare vip…



