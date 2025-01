Saro Mattia Taranto e Lorenzo Spolverato a confronto al Grande Fratello

Saro Mattia Taranto ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per avere il confronto tanto atteso con Lorenzo Spolverato. Il ‘guru della moda’ ha ribadito la versione data nella sua recente intervista, confermando il bacio che ci sarebbe stato con Lorenzo (più di un anno fa).

Stando alle parole di Saro, l’incontro con Lorenzo Spolverato c’è stato alla prima di un film, poi la conoscenza è proseguita. “Noi quella sera siamo andati all’after party, a bere, tu sei stato molto galante, carino… – ha esordito una volta nella Casa del Grande Fratello – La serata è proseguita, mi hai accompagnato a casa, poco prima di scendere c’è stato un bacio e non un bacio così, un bacio passionale! Non è un film, è tutto vero. Poi ognuno è andato a casa sua, però il bacio c’è stato ed è stato passionale.”

Saro Mattia Taranto ‘incastra’ Lorenzo Spolverato: “Perché mi hai cancellato su Instagram prima del Grande Fratello?”

Spiazzato da queste dichiarazioni, Lorenzo ha replicato: “Io non ricordo queste cose, perché non dovrei dirlo? Sono totalmente libero! Noi ci siamo visti solo una volta…” “Tu stai rinnegando anche in maniera morbosa questa cosa. Perché lo fai? Mi dispiace di come ti stai comportando.”, ha risposto ancora Saro Mattia, facendogli poi una domanda provocatoria: “Perché allora hai anche smesso di seguirmi su Instagram prima di entrare al Grande Fratello?” “Ho fatto un po’ di pulizia, ci siamo visti solo una volta e quindi…” è stata la pronta risposta di Spolverato. Nessuno dei due si è smosso dalla propria posizione. Sul finale, Saro Mattia Taranto ha tenuto a lanciare un avvertimento a Shaila Gatta: “Ricordati che le mamme hanno sempre ragione!” Il riferimento è al fatto che la mamma è stata la prima ad avvertire Shaila del fatto che Lorenzo fosse gay e, dunque, non sincero con lei. Shaila, però, ci ha scherzato su: “Se io e Lorenzo avremo un figlio un giorno, lo chiameremo Saro!”