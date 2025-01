Il cerchio continua a stringersi; dopo mesi di permanenza al Grande Fratello 2024 anche i prezzi più pregiati del cast non sono esenti dalla graticola del televoto e già qualcuno, quotato per la vittoria, ha dovuto fare i conti con il parere contrario del pubblico. Abbiamo di recente salutato Helena Prestes – così come Jessica Morlacchi, seppur per ritiro volontario – che poteva benissimo viaggiare spedita verso la finale. Insomma, un pronostico eliminato Grande Fratello 2024 è quanto mai ostico per ragioni altrettanto ovvie.

Chi sarà eliminato questa sera al Grande Fratello 2024? Partiamo dal recap sui concorrenti che risultano al televoto della 23a puntata e che dovranno confrontarsi con la volontà del pubblico che dovrà decidere chi salvare tra 4 nomi altisonanti di questa edizione: Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso, Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini. Una lotta importante a colpi di preferenze che secondo le percentuali stimate e i sondaggi del web potrebbe dare vita ad un pronostico nemmeno troppo azzardato.

Pronostico eliminato Grande Fratello 2024: Bernardo Cherubini ai saluti?

Un pronostico sull’eliminato Grande Fratello 2024 può partire da un discorso cardine quando si tratta di equilibri nella Casa più spiata d’Italia; ovvero la capacità di partecipare attivamente alle numerose dinamiche che riguardano il reality condotto da Alfonso Signorini. In tal senso, il televoto di questa sera – 23a puntata – potrebbe essere l’ultima spiaggia per Bernardo Cherubini. Il fratello di Jovanotti, salvo rari casi, non è forse riuscito ad entrare nelle circostanze più ‘calde’, attirando dunque le simpatie o antipatie del pubblico. Potrebbe infatti pagare non il malcontento di chi sarà chiamato ad esprimere un’opinione, bensì l’eccessiva neutralità e ‘trasparenza’.

Spigolosa anche la situazione di Maxime Mbanda ma semplicemente per ragioni di ‘anzianità’. Tra le ultime new entry, citare qualsiasi altro motivo alla base del rischio eliminazione sarebbe come sollevare questioni di lana caprina. Insomma, il pronostico eliminato Grande Fratello 2024 vede due nomi quasi ‘spalle al muro’, mentre le posizioni di Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato risultano decisamente più solide. Attenzione però, le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.