Sarri esonerato dalla Juventus?/ Agnelli deluso: ipotesi Buffon giocatore-allenatore

Maurizio Sarri esonerato: questa la richiesta di molti tifosi della Juventus dopo il pareggio contro il Sassuolo di ieri al Mapei Stadium. Due punti nelle ultime tre partite per la Vecchia Signora, sempre più vicino allo scudetto soprattutto grazie alle scarse prestazioni delle rivali. E anche la dirigenza bianconera, Andrea Agnelli in primis, starebbe pensando al cambio in panchina: secondo quanto riporta Calciomercato.it, non è da escludere un clamoroso esonero a stagione in corso. La sfida in programma lunedì contro la Lazio potrebbe risultare decisiva per l’ex tecnico del Napoli. Un’indiscrezione choc, considerando che i bianconeri sono in vetta alla classifica e sono in corsa in Champions League. Anche se non bisogna dimenticare le cocenti sconfitte in Supercoppa italiana ed in finale di Coppa Italia. E attenzione ai possibili sostituti, c’è una pista che sta facendo “impazzire” di gioia i sostenitori juventini…

SARRI ESONERATO DALLA JUVENTUS? LE ALTERNATIVE

Lo scenario con Sarri esonerato a stagione in corso prevede due opzioni per la dirigenza bianconera: la prima strada porta a Lamberto Zauli, tecnico che ha ottenuto buoni risultati con la formazione Primavera; la seconda strada porta alla clamorosa promozione di Gigi Buffon al ruolo di giocatore-allenatore. Un’ipotesi incredibile, ma che avrebbe una logica ben precisa: sfruttare il carisma e l’esperienza del portierone per tentare di concludere la stagione nel migliore dei modi. Ricordiamo che recentemente il suo agente, Silvano Martina, aveva profetizzato un futuro da tecnico della Juventus per il campione del mondo 2006: «Gigi dovrebbe iniziare ad allenare dopo il ritiro: capisce di calcio e ha l’esperienza per poter gestire qualunque spogliatoio». Per il momento parliamo solo di indiscrezioni e sono attesi dunque aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo inoltre che per la prossima stagione sono stati accostati tre tecnici al club bianconero: Pep Guardiola, Mauricio Pochettino e Zinedine Zidane.



