Sarri nuovo allenatore Juventus/ Chelsea pronto a liberarlo: accordo a un passo

Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: ci sono stati ulteriori passi avanti e adesso il tecnico del Chelsea sembra davvero ad un passo dal ritorno in Serie A per allenare l’ex grande rivale Juventus. Dopo gli impegni presi al telefono giovedì, all’indomani della vittoria della Europa League per il Chelsea, ieri a Londra c’è stato un lungo e positivo faccia a faccia tra la ‘zarina’ dei Blues Marina Granovskaja, lo stesso Maurizio Sarri e l’intermediario bianconero, Fahli Ramadani. L’accordo è sempre più vicino, perché il Chelsea dà il via libera (il sì di Roman Abramovich sembra ormai esserci) all’addio di Sarri. Bisognerà solamente pazientare ancora qualche giorno, perché la società londinese chiede tempo per definire i dettagli per l’investitura del successore, che quasi certamente sarà una bandiera del Chelsea come Frank Lampard, ancora sotto contratto con il Derby County. Una scelta che farebbe felici i tifosi del Chelsea, che a quel punto lascerebbero partire Sarri senza troppi rimpianti, affascinati dalla possibilità di vivere un nuovo ciclo Lampard dopo quello in campo.

SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS: ACCORDO VICINO

Maurizio Sarri aveva lasciato intendere qualcosa proprio dopo la vittoria nella finale di Europa League contro l’Arsenal: “I napoletani sanno l’amore che provo per loro, l’anno scorso ho scelto l’estero per non andare direttamente in una squadra italiana, poi la professione fa fare scelte particolari, ma l’affetto resta comunque”. Sembra una chiara ammissione dei contatti che dovrebbero a questo punto portare Sarri ad essere il nuovo allenatore della Juventus. Tutto questo nonostante Sarri sia affascinato dalla sua esperienza inglese: “Non era facile ambientarsi così velocemente in un campionato nuovo. Da metà stagione è cresciuto il feeling con i giocatori. Sta diventando una squadra mia”. Tuttavia l’idea di tornare in Italia e vincere con la Juventus ha grande fascino. Quanto alle ragioni del cuore, se è possibile vedere Antonio Conte sulla panchina dell’Inter dopo una vita in bianconero, sia da giocatore sia da allenatore, siamo convinti che nessuno si scandalizzerà per questa nuova ambiziosa sfida professionale che Maurizio Sarri si accinge a vivere.

