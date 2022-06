Sarzana, due omicidi in 24 ore: uccisi prostituta e giovane trans/ Fermato artigiano

E’ stato fermato un uomo, un artigiano di Massa, per i due omicidi avvenuti nelle ultime ore in quel di Sarzana, noto comune della riviera ligure in provincia di La Spezia. Nel giro di 24 ore è stato rinvenuto il cadavere di una donna, una prostituta, e poi quella di un giovane transessuale, e secondo quanto scrive Repubblica nella sua edizione online vi è il forte sospetto che si tratti di un serial killero che comunque i due omicidi siano collegati fra di loro.

Fidanzati uccisi a Lecce: ergastolo per Antonio De Marco/ Disse: “Li vedevo felici”

L’ultimo cadavere è stato rinvenuto nella notte da parte della polizia, come detto sopra un transessuale dedito alla prostituzione, trovato alla periferia di Sarzana; secondo le prime indiscrezioni emerse, pare che il cadavere sia stato rinvenuto ricoperto di rovi, ed inoltre sono emerse delle tracce di sangue nei pressi di un’automobile abbandonata, che forse potrebbe appartenere alla stessa vittima. Secondo quanto riferito dal procuratore capo di La Spezia Antonio Patrono, sul corpo della vittima vi erano evidenti segni di violenza: al momento, comunque, il cadavere non è stato identificato ma potrebbe trattarsi di un italiano, e a riguardo si stanno cercando documenti o effetti personali che potrebbero essere stati gettati in un torrente della zona.

Laura Ziliani/ Sindaco Temù: “Ecco il percorso che dovrebbe aver fatto il cadavere”

SARZANA, DUE OMICIDI IN 24 ORE: SECONDO GLI INQUIRENTI SONO COLLEGATI

L’artigiano fermato, un uomo di 43 anni, è accusato di aver ucciso sia il giovane trans quanto Nevila, la donna trovata senza vita lungo il fiume Parmignola nella giornata di domenica scorsa, 6 giugno 2022. Gli inquirenti stanno cercando di capire il perchè dei due delitti: come detto sopra, il sospetto è che si tratti di un serial killer, o semplicemente l’omicida avrebbe prima ucciso la donna per poi assassinare il giovane trans che avrebbe potuto vederlo mentre abbordava la prostituta?

In ogni caso, da fonti investigative emerge che i due omicidi sono strettamente collegati fra loro e le due piste attualmente battute sono quelle di cui sopra. Nel corso delle prossime ore sono attesi aggiornamenti su questo duplice omicidio che ha sconvolto la comunità di Sarzana.

Papà di una delle ragazze molestate sul treno a Peschiera/ "Erano in trappola e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA