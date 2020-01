Sasha Sabbioni, figlia Luca e Natasha Stefanenko/ Chi è? “Mia madre la migliore”

Bellissima come i genitori e con un fisico da top model, Sasha Sabbioni sta lentamente conquistando le luci della ribalta. La figlia di Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko che ha festeggiato il suo 18esimo compleanno con un party da sogno, sta seguendo le orme della mamma. Magra e altissima e con un viso acqua e sapone, Sasha si divide fra l’Italia e gli Stati Uniti, dove studia in un liceo di Los Angeles, dedicandosi anche al nuoto e alla moda. Il suo profilo Instagram conta già più di 16,5mila followers ed è pieno di foto sia di servizi fotografici che delle giornate che trascorre con la famiglia e le amiche. Studentessa modello, lanciatissima nella moda e nel nuoto che pratica a livello agonistico, Sasha Sabbioni è destinata a diventare una vera star. I followers la considerano una bellezza rara e c’è chi la considera pronta per le grandi passerelle internazionali. Sasha, per il momento, si gode la sua vita restando con i piedi per terra.

SASHA SABBIONI: “NATASHA STEFANENKO LA MIGLIO MADRE DEL MONDO”

Più che madre e figlia, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sembrano piuttosto due sorelle. Entrambe bellissime e bionde, hanno un rapporto davvero speciale. Su Instagram, tra le tante foto pubblicate da Sasha, c’è anche quella in cui appare raggiante, con un abito lungo ed elegantissimo, accanto alla mamma che ha definito “la miglior madre del mondo” in occasione del suo compleanno. Orgogliosa di essere la madre di una ragazza semplice, pulita e senza troppi grilli per la testa, Natasha, in un’intervista rilasciata a Vieni da me, ha confessato di essersi innamorata nuovamente della sua bambina quando è tornata dagli Stati Uniti. “Ho sofferto quando è andata a Los Angeles. Ho pianto per una settimana e Luca non mi ha aiutata. Quando lei è andata via, lui è subito scoppiato a piangere, mentre tutti ci guardavano. Ma è tornata responsabile e mi sono innamorata di nuovo di lei”, raccontava lo scorso maggio la Stefanenko.

© RIPRODUZIONE RISERVATA