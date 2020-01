Natasha Stefanenko/ “Mio marito Luca Sabbioni? Non c’è solo amore…” (Vieni da me)

Natasha Stefanenko a “Vieni da me” oggi: l’ex modella russa è pronta a raccontarsi nello studio di Caterina Balivo. A confermarlo è stata proprio lei sui social. «Assonnati ma felici. Si parte verso Roma! Vieni da me ci aspetta, Caterina Balivo arriviamo», ha scritto su Instagram nelle scorse ore. Nel post si è mostrata col marito Luca Sabbioni mentre prendeva il treno per la Capitale. Nelle “stories” invece ci sono momenti del loro viaggio. E quando un fan le ha chiesto conferma riguardo la sua partecipazione alla puntata di oggi del programma di Raiuno, Natasha Stefanenko ha risposto: «Sì, saremo in diretta». Il viaggio in treno verso lo studio di Vieni da me le ha permesso tra l’altro di leggere i messaggi dei fan e rispondere loro. Quando infatti un follower ha commentato il post spiegando che non intende perdersi la puntata di oggi, l’ex modella russa ha anticipato che «sarà divertente». Dunque prepariamoci a tutto…

NATASHA STEFANENKO OGGI A VIENI DA ME: COL MARITO LUCA SABBIONI…

Natasha Stefanenko comunque sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020. Lo ha annunciato Amadeus nella prima conferenza stampa in vista della kermesse. Dunque con Caterina Balivo si potrebbe parlare anche di questa grande emozione che proverà salendo sul palco dell’Ariston. Quel che ancora non è chiaro è se all’intervista prenderà parte anche il marito Luca Sabbioni, di sicuro farebbe molto piacere ai loro fan che infatti non perdono occasione per fare loro complimenti. Riguardo il segreto della loro unione duratura disse al Corriere della Sera: «Ci divertiamo tanto e si vede anche dai video su Instagram. Ovviamente, alla base c’è l’amore e poi il dialogo, la fiducia e la libertà». E poi ha rivelato un aneddoto: «Spesso io e mio marito ci prendiamo in giro, ridiamo insieme e all’inizio mia figlia ci rimaneva male, ma poi ha capito. L’importante è non prendersi troppo sul serio: la leggerezza conta come l’affetto».





