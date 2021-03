Sassi contro mamme e bimbi davanti a scuola “Vi ammazzo!”/ Roma, arrestato guineano

Momenti di pura follia, quelli accaduti lo scorso lunedì alla Marranella, Roma, davanti la scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Stando a quanto riporta RomaToday, un giovane 22enne è stato arrestato dopo aver lanciato sassi, bastoni e altri oggetti contundenti contro mamme e bambini. Sarebbero stati proprio alcuni dei genitori presenti a segnalare alle forse dell’ordine il soggetto “in escandescenza” dopo essere stati presi di mira mentre accompagnavano i propri figli a scuola. Fortunatamente l’uomo, armato di sassi e di un manico d’ombrello rotto non è riuscito a colpire nessuno tra un lancio ed un altro.

Dopo la richiesta di intervento, sul posto sono sopraggiunti alcuni agenti che hanno poi provveduto ad arrestare il 22enne, originario della Guinea e senza fissa dimora. Solo dopo un accurato controllo è emerso che non si trattava della prima volta in quanto già in passato il ragazzo si era reso protagonista di altri episodi pericolosi per i residenti del medesimo quartiere romano.

SASSI CONTRO MAMME E BIMBI DAVANTI A SCUOLA “VI AMMAZZO A TUTTI!”

L’intervento degli agenti di polizia davanti alla scuola romana dove il 22enne senza fissa dimora si è reso autore dell’ennesimo episodio violento è stato inevitabile; lo stesso ha opposto resistenza urlando: “Andatevene via da qui, io non ho fatto nulla e non vengo con voi”. Oltre a rifiutarsi di seguire i poliziotti, il giovane straniero ha proseguito minacciando: “Se provate a portarmi via ammazzo a tutti”. Non è stato semplice per gli agenti convincerlo a farsi arrestare dal momento che si sarebbe scagliato contro di loro danneggiando anche l’auto della polizia. Adesso il 22enne dovrà rispondere delle accuse di resistenza, minacce, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato. Gli agenti hanno tentato invano di rabbonirlo a parole e per via delle percosse subite saranno guaribili entro cinque giorni mentre l’uomo arrestato ha rifiutato l’intervento del 118.



