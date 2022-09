Grandine a Bergamo: strade imbiancate a Treviglio/ Video, violento maltempo e piogge

Grandine a Bergamo nelle scorse ore. Il maltempo ha colpito violentemente le zone della bergamasca, in Lombardia, nella notte scorsa, fra venerdì 9 e sabato 10 settembre, e nell’occasione sono state moltissime le segnalazioni di foto e video apparse sul web. Come riferito da Bergamonews attraverso il proprio portale web, la grandine è caduta copiosa da Treviglio a Costa di Mezzate, passando per Bagnatica fino alla stessa città di Bergamo, trasformando i paesaggi in distese bianche, come se avesse nevicato. Numerose sono state anche le segnalazioni di danni causati all’agricoltura e ad alcuni edifici, ma fortunatamente non si sono verificati feriti ne situazioni di particolare gravità.

La grandine caduta copiosa ieri a Bergamo è stata fortunatamente un evento passeggero visto che già nella giornata di oggi la situazione meteo è decisamente migliorata. Secondo quanto segnalato dai principali servizi meteo, nella giornata di oggi non sono previste precipitazioni, e il clima sarà soleggiato con una temperatura minima di 15 gradi (registrata alle ore 7:00 di stamane), fino ad una massima di 25/26 gradi (prevista invece alle ore 16:00), quindi un clima decisamente piacevole.

GRANDINE A BERGAMO, OGGI E NEI PROSSIMI GIORNI CLIMA SERENO

I venti saranno invece di circa 4 chilometri all’ora e proverranno da est-nord-est. Per quanto riguarda invece il meteo di domani, domenica 11 settembre, su Bergamo dovrebbe splendere ancora il sole, con un clima in linea con quello di oggi. Anche in questo caso la temperatura massima sarà di 26 gradi, prevista alle ore 15:00, mentre la minima, alle 7:00, sarà di 14 gradi. I venti saranno deboli, e non sono previste precipitazioni.

Infine, la situazione non cambierà anche per la giornata di lunedì 12 settembre, giornata importante a Bergamo, così come nel resto della Lombardia, visto la riapertura delle scuole. Anche per lunedì prevista una massima di 26 gradi mentre la minima sarà leggermente inferiore rispetto a quella registrata negli ultimi giorni, pari a 13 gradi.

