Saul Niguez alla Roma?/ Calciomercato, lo spagnolo lascerebbe volentieri l’Atletico

Il calciomercato estivo sta per giungere alla sua conclusione ma in queste ore di trattative emerge nuovamente l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Saul Niguez alla Roma. Già accostato ai giallorossi in questa sessione, lo spagnolo è sotto contratto con l’Atletico Madrid fino al giugno del 2026 ed è appena rientrato dal prestito vissuto lo scorso anno a Londra con la maglia del Chelsea dove non ha lasciato il segno. I giallorossi hanno bisogno di un nuovo centrocampista per sopperire all’infortunio patito da Georginio Wijnaldum, costretto ai box fino al 2023 per l’infortunio rimediato alla tibia della gamba destra.

In conferenza stampa il tecnico Mourinho ha ribadito la necessità di avere un sostituto per l’olandese spiegando: “La prima domanda è perché noi giochiamo sabato e poi martedì mentre il Monza venerdì e poi martedì? Ci sono giocatori che non possiamo cambiare. Hai visto anche la panchina, c’erano grandi limitazioni. Manca Zaniolo, manca un attaccante che penso arriverà domani o dopodomani. Manca un centrocampista che sostituisca Gini. Mancano tre giocatori. Oggi abbiamo cambiato i terzini e siamo migliorati. Celik e Zalewski sono entrati bene, lì stiamo bene. Stavamo bene a centrocampo prima dell’infortunio di Gini, andiamo piano piano. Matic sta bene, magari crampi.”

Calciomercato news, Saul Niguez alla Roma al posto di Gini Wijnaldum

Le chances che l’arrivo di Saul Niguez alla Roma si possa realmente concretizzare in questa parte finale della sessione estiva di calciomercato sarebbero abbastanza buone specialmente se si considera che lo stesso calciatore spagnolo avrebbe dato il suo assenso al trasferimento nella Capitale. Stando a quanto rivelato da elgoldigital.com, il ventisettenne originario di Elche avrebbe già ricevuto l’offerta da parte della Roma che tratta comunque pure Mady Camara con l’Olympiakos.

