Saviano “Melania rifiuta Trump, famiglia è un ricatto”/ “Modello naturale? Imbroglio”

Con un lungo post su Instagram Roberto Saviano si scaglia contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’ormai divenuto famoso video della discesa dall’Air Force One con la moglie Melania che ritrae la mano più volte per non voler scendere gli scalini affianco al marito tycoon. Nel video si vede distintamente la ricerca della mano della sua First Lady senza successo, con sguardo imperturbabile di Melania Trump che prosegue senza mano nella mano col candidato Repubblicano alla seconda rielezione alla Casa Bianca: non è la prima volta che in pubblico Melania e Trump mostrano qualche “distanza” affettiva in pubblico ed è su queste basi che lo scrittore napoletano che vive a New York prende la palla al balzo per scagliarsi contro la presunta “ipocrisia” della famiglia tradizionale. «Quella mano che cerca la mano per scendere dall’aereo come cerimonia imposta alla coppia presidenziale e Melania, disgustata, che la rifiuta e si scosta ritraendola», scrive Saviano che considera quel gesto assai più rivelatore di molti discorsi.

SAVIANO CONTRO LA FAMIGLIA ”È UNA TRAPPOLA”

«Nonostante le prove ormai innumerevoli che ovunque il modello tradizionale di coppia e famiglia sia esploso e agonizzi tra divorzi, dolore, imbroglio, ricerca di profitto, le coppie in politica devono per forza raccontarsi unite», attacca Saviano considerando il caso americano ma allargando l’affondo all’intera politica nel suo rapporto con l’immagine che dà nelle occasioni formali. Per lo scrittore di Gomorra non è più attuale che un elettore “sogni” di trovare l’amore della vita e star sempre uniti mano nella mano, eppure – dice ancora Saviano – molti ancora lo attendono: «Qualcuno racconti che la famiglia e le coppie non rispecchiano spesso questa narrazione. Nella puritana America non avremo mai presidenti single, mai presidenti che rifiutano la monogamia come ipocrisia». Non solo, Saviano considera come in molti casi la famiglia naturale è in realtà una «gabbia, un ricatto e che è necessario iniziare a ragionare sulla trasformazione dei rapporti e quindi dell’immaginario politico». Per Roberto Saviano vale come una quinta di cartone l’idea di una coppia che cammina mano nella mano o che si fa le foto con i figli a Natale: chiosa finale ancora più spietata, «la verità è nemica dell’amore, diceva il poeta; la verità è nemica del consenso politico, aggiungo. La mano rifiutata di Melania è un racconto vero nell’ipocrisia posticcia della coppia presidenziale».





