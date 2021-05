Saviano “migranti benedizione per crollo nascite in Italia”/ Ira Porro “idea nazista”

Da un lato Roberto Saviano e l’editoriale sul Corriere della Sera per esprimere tutta la necessità e “benedizione” che sono i migranti per la crisi demografica italiana, dall’altro Nicola Porro che nella sua rassegna stampa quotidiana “bolla” questa proposta come semplicemente “nazista!”. Il tema dell’immigrazione è tornata di prepotenza nella attualità politica dopo che migliaia di sbarchi sono ripresi da una settimana nei porti siciliani, segnatamente a Lampedusa: dalle prime schermaglie del Governo Draghi si assiste già ad un “derby” tra il Pd di Letta e la Lega di Salvini, con la Ministra Lamorgese che ha lanciato la sua proposta proprio oggi dalle pagine dell’Avvenire.

Roma, metro C chiusa: bus stracolmi/ Porro "Sciopero? Denuncia per pandemia colposa"

Ma per Saviano l’emergenza di questi giorni non deve essere osservata come “solo” un problema politico e sociale, bensì cela la possibile “soluzione” all’annoso crollo demografico del nostro Paese: «l’emergenza migranti c’è, ma non nei termini in cui viene raccontata, perché non è emergenza invasione ma emergenza umanitaria e l’Italia, insieme all’Europa, ancora una volta non sembra essere sulla strada giusta. Da un lato va sottolineata con forza la assoluta necessità di salvare migranti in mare, dall’altro bisogna mostrare lungimiranza e pragmatismo ammettendo, una volta per tutte, che l’immigrazione, per un Paese demograficamente morto come l’Italia, è una benedizione e una necessità». Secondo le ultime stime dell’Istat, in Italia ogni anno una città di medie dimensioni svanisce per il calo delle nascite e per effetto dell’emigrazione: ebbene, sostiene Saviano «i migranti che arrivano non sostituiranno gli italiani — è davvero infantile pensarlo — ma occuperanno i posti vuoti in una dinamica del tutto naturale, una dinamica che esiste da quando esiste l’uomo. Il dramma sta nel non essere riusciti, dopo tanti anni, a muoverci dal primo gradino, quello in cui chi arriva viene trattato da invasore e quindi privato di diritti e ridotto in schiavitù».

NICOLA PORRO: "CAZ*O!" IN DIRETTA/ Sbotta durante intervento giornalista serba Lucic

LA REPLICA DI NICOLA PORRO

Saviano attacca poi Salvini, Meloni, Di Maio e lo stesso Draghi per la gestione finora dell’emergenza migratoria in questa nuova fase: «La situazione è disperata e non perché l’Italia non sia in grado di accogliere chi raggiunge le sue coste, ma perché le forze politiche populiste — Matteo Salvini e Giorgia Meloni — continuano sui migranti a fare campagna elettorale, mentre il ministro Di Maio e il presidente Draghi sembrano convergere su un maggiore coinvolgimento dell’Europa, a cui l’Italia chiede di unirsi al finanziamento della Guardia costiera libica. Non basta l’errore di aver dato noi soldi e imbarcazioni alle milizie libiche, ora chiediamo anche all’Europa di partecipare».

Nicola Porro vs governo e Mario Giordano/ "Commercianti fottut*, basta minch*ate!"

Non ci sta alla lettura di Saviano sul Corriere della Sera il conduttore di “Quarta Repubblica” che nella sua consueta rassegna stampa online – “La Zuppa di Porro” – sottolinea la fallacia dell’argomentazione savianesca: «Il solito Roberto Saviano che ritiene l’immigrazione una necessità e una benedizione, la sua folle idea è sostituire gli italiani con i migranti». Secondo Porro l’arrivo di migliaia di migranti è sì un’emergenza umanitaria ma pure sociale: «Stando a come lo pone lui, il problema esiste, l’emergenza c’è ma non è un’emergenza-invasione, bensì un’emergenza umanitaria. Forse tutte e due, ma non si può dire? Non solo, Saviano sostiene che l’immigrazione sia una necessità, addirittura una benedizione per il nostro Paese, che non cresce più demograficamente. Vorrei che Saviano lo andasse a spiegare nelle periferie di Napoli, Roma, Torino».

Per il giornalista Mediaset l’idea di Saviano è addirittura «nazista» dato che sostituire gli italiani che non fanno figli con rifugiati in arrivo dal Senegal non risolve nulla: «Che facciamo, prendiamo grandi navi e li facciamo arrivare tutti qua? Vi suona bene? È incredibile come non si riesca a capire che, oltre che umanitaria, l’emergenza è anche l’invasione perché non siamo in grado di accogliere così tanti migranti, senza averli scelti, così velocemente e per altro con il biglietto pagato ai trafficanti di morte».





© RIPRODUZIONE RISERVATA