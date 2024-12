I RUMORS DIVENTANO ENDORSEMENT: NICOLA PORRO POSSIBILE CANDIDATO IN PUGLIA ALLE REGIONALI

Se fino ad oggi erano solo dei rumors a dare nella “rosa” dei candidati del Centrodestra verso le Elezioni Regionali in Puglia del prossimo anno, ora con la conferma giunta da una importante esponente della destra locale gli scenari su Nicola Porro candidato potenziale alle urne del 2025 crescono notevolmente. Le prime fonti del Governo al “Corriere della Sera” già a meta dicembre avevano riportato della possibilità che il giornalista e popolare conduttore di Mediaset, con origini di famiglia ad Andria, potesse essere il nome giusto del Centrodestra per contrastare il più che probabile favorito Antonio Decaro (ex sindaco di Bari, ora europarlamentare del Pd).

Porro non ha mai dato adito alle voci sulla sua candidatura, non confermando finora nulla (ma neanche mai smentendo, ndr), ma qualcosa potrebbe cambiare ora che Adriana Poli Bortone, sindaco di Lecce e tra i principali esponenti del Centrodestra moderato in Puglia, al “Foglio” ha confidato che il nome di Nicola Porro potrebbe essere sì l’ipotesi gradita a Meloni & Co.: «lo sosterrei senza riserve e mi darei da fare in prima persona con il mio movimento, Io Sud», sottolinea l’ex Ministra del Governo Berlusconi che Porro lo conobbe nel 1994 quando era portavoce del Ministro degli Esteri Antonio Martino. Un rumors neanche troppo convinto è così diventato un autentico endorsement da una parte importante del Centrodestra in Puglia: così come il nome di Alessandro Sallusti è tornato in auge per la possibile candidatura a sindaco di Milano, la coalizione di FdI, Lega, FI e Noi Moderati guarda ancora al mondo del giornalismo per provare a recuperare voti con una figura nota e conosciuta a tutti.

LA MOSSA DEL CENTRODESTRA SULLA PUGLIA CONTRO DECARO: LE PRIME REAZIONI ALLA POTENZIALE CANDIDATURA DI PORRO

Al netto degli endorsement avanzati da Poli Bortone e da parte del Centrodestra pugliese, per capire chi potrà essere il candidato del Centrodestra alle Elezioni Regionali 2025 il punto vero della questione resta quello che ha sempre sostenuto lo stesso Nicola Porro quando in questi anni è stato accostato a cariche/ruoli vicini al Governo. «Io sto bene dove sto», ha sempre ripetuto il conduttore e fondatore del portale “NicolaPorro.it”. Esponente della destra liberale, scatenato sui social con le quotidiane rassegne quotidiane (la “Zuppa di Porro”) e principale conduttore Mediaset dell’approfondimento politico, Porro difficilmente potrebbe scendere in politica dopo aver annunciato il suo personale addio proprio con l’esperienza da portavoce nel primo Governo Berlusconi.

Chi lo conosce bene come il direttore Vittorio Feltri non ha problemi a ritenerla una scelta che Porro non prenderebbe mai: «Chi glielo fa fare di lasciare Milano per andarsene a Bari? Io piuttosto mi sparerei», confessa il decano dei giornalisti di destra al “Fatto Quotidiano”. Se la sinistra dovesse puntare su Decaro per provare a riunire il “campo largo” in Puglia sulla scia della tormentata giunta uscente di Michele Emiliano, il Centrodestra sarebbe ancor di più “costretto” a giocarsi una carta importante per notorietà e fiducia dell’elettorato, in grado di battere il votatissimo alle ultime Europee ex sindaco di Bari. Durante l’epoca Covid Nicola Porro proprio nel capoluogo della Puglia ha iniziato una rassegna di incontri ed eventi politici che da 4 anni viene sempre riproposta al teatro Petruzzelli di Bari: “La Ripartenza” di Porro trova ogni anno ospiti e pubblico importanti che avrebbero ulteriormente convinto Poli Bortone sulla possibilità che il giornalista classe 1969 potesse essere il candidato giusto per il Centrodestra. Già contattato nel 2019 dall’allora Centrodestra a guida Salvini, prima di convergere poi su Raffaele Fitto, dopo 5 anni si riapre il “toto-nomi” per il prossimo Governatore pugliese e questa volta Nicola Porro sembra a tutti gli effetti essere almeno nella rosa dei contendenti.