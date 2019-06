Sblocca cantieri, ok definitivo alla Camera/ 259 sì, voti contrari di Pd e Leu

Decreto Sblocca cantieri approvato in via definitiva alla Camera: 259 sì, 75 no e 45 astenuti. Il provvedimento è legge, con il Governo Lega-Movimento 5 Stelle che ha posto la questione di fiducia: nel corso del passaggio a Montecitorio non ha subito modifiche. I voti contrari arrivano da Partito Democratico e Liberi e Uguali, mentre si sono astenuti i deputati di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia ed i rappresentanti delle minoranze linguistiche del gruppo Misto. Dopo la tensione delle ultime settimane sul decreto, esulta sui social il M5s: «Grazie a questo provvedimento riprendiamo finalmente i lavori nei cantieri italiani, aiutiamo le aree colpite dal terremoto, mettiamo in sicurezza e ridiamo al Paese le infrastrutture di cui ha bisogno ultimando ciò che è rimasto incompiuto».

DECRETO SBLOCCA CANTIERI E’ LEGGE

Arrivano le prime reazioni dai diversi partiti politici, soddisfatto il pentastellato Emilio Carelli: «Il Decreto Sblocca Cantieri è stato approvato! Si tratta di un provvedimento cruciale per sbloccare i lavori delle infrastrutture in Italia: riprendiamo i cantieri, aiutiamo le aree colpite da terremoti e mettiamo in sicurezza il Paese». Critico il Partito Democratico, ecco l’attacco dell’ex ministro Graziano Delrio: «Negli appalti pubblici tornano il massimo ribasso, i subappalti liberi e gli affidamenti diretti. Si ostinano a chiamarlo #sbloccacantieri ma è un decreto scritto sulla pelle dei lavoratori». Infine, l’affondo della dem Chiara Braga: «Da domani non ci saranno più cantieri aperti ma cantieri meno sicuri, lavoratori meno tutelati, più illegalità e spazio alle #mafie. Ecco il regalo dello Sblocca Cantieri e di un Governo che riporta indietro le lancette degli appalti di 20 anni».

