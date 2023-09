Scafisti adescano migranti su TikTok/ L’annuncio: “Barche buone, direzione Lampedusa”

Per arrivare illecitamente via mare in Italia è sufficiente uno smartphone. Gli scafisti, infatti, adescano i migranti attraverso Tik Tok. Sul social network, come riportato da Il Fatto Quotidiano, sono numerosi gli annunci di imminenti traversate. Anche se non sono specificati i prezzi a cui è possibile acquistare la possibilità di partecipare al viaggio della speranza, né tantomeno ci sono avvertenze in merito ai rischi.

“Barche buone con motori buoni, direzione Lampedusa, contattami su Whatsapp”, si legge in uno di questi post. In altri sono mostrati i barchini pronti a salpare. “Preparazione della barca terminata, tutti in Tunisia chiamano me”, c’è scritto. Ci sono persino dei video di recensioni di persone appena arrivate a destinazione. Le parole utilizzate servono proprio a fare diventare virali gli annunci in questione. I migranti che hanno a disposizione uno smartphone e una connessione Instagram, in questo modo, possono facilmente mettersi in contatto con loro. La piattaforma, da parte sua, non sta attualmente facendo nulla per evitare la diffusione di questi contenuti.

Scafisti adescano migranti su TikTok: i post choc

A rivelare di essere stati adescati su Tik Tok, su altri social network e in generale su Internet sono stati alcuni migranti stessi al loro arrivo in Italia. Alle autorità competenti hanno mostrato i messaggi scambiati con gli scafisti. Dopo l’inizio della conversazione, questi ultimi rivelano subito quelli che sono i prezzi del “biglietto” per l’Italia. Altissimi, dai 2.000 ai 3.000 dinari. In più, è possibile scegliere anche degli optional in base alla propria condizione economica. Ad esempio viveri e salvagenti.

In alcuni casi sono gli stessi scafisti più giovani e senza esperienza ad essere arruolati in questo modo. In cambio gli viene offerta la tratta gratis. “Sempre barche nuove cercano passeggeri, e io cerco il capitano che può lavorare con me, coraggio soldati”, scrive un’organizzazione criminale. Poi rassicura in privato sulla sicurezza della traversata, che spesso però ha esiti funesti.

