Scaletta Biagio Antonacci, concerto Genova oggi 30 giugno 2024/ Il bis dei grandi successi all’Arena del Mare

Biagio Antonacci, la possibile scaletta per la seconda tappa del concerto a Genova

Dopo il grande successo di ieri sera, Biagio Antonacci fa bis a Genova con il concerto all’Arena di Mare. Un doppio appuntamento che in qualche modo compensa i sette anni in cui il celebre cantante è stato lontano dal ‘popolo’ ligure, che finalmente riabbraccia con il nuovo disco e i successi di una vita. Questo suggerisce la scaletta di questa sera, caratterizzata dai grandi successi di Biagio e i suoi intramontabili ever green di carriera. Quali canzoni in programma?

Scaletta Biagio Antonacci, concerto a Genova oggi 28 giugno 2024/ Tutte le canzoni e ordine d'uscita

Difficile dirlo, perché non è stata diramata alcuna scaletta ufficiale, tuttavia spulciando in rete, scopriamo che tra i brani scelti da Biagio per questo tour ci sono capolavori come Convivendo, Se fosse per sempre,, Quanto tempo e ancora, Il cielo ha una porta sola, Ti dedico tutto, Non ci facciamo compagnia, Ti penso raramente, Buongiorno bell’anima, Vivimi, Se è vero che ci sei, Le cose che hai, Tra te e il mare, Mi fai stare bene, Pazzo di lei, Sognami, Non vivo più senza te, Iris, Se io se lei e tanti altri brani iconici.

Biagio Antonacci, le canzoni del nuovo album nella scaletta del concerto a Genova

C’è dunque grande attesa per il secondo concerto a Genova di Biagio Antonacci. L’ultimo concerto, prima di questa doppia data nel 2024, risale esattamente al 2017 quando cantò Stadium. Tra le novità in scaletta, ovviamente, le canzoni del suo nuovo album dal titolo “L’inizio“, uscito dopo cinque lunghi anni di attesa e distribuito da Epic Records/Sony Music Italy. Questo progetto raccoglie in tutto 15 canzoni che raccontano una nuova fase di vita e di carriera del celebre cantautore.











