Laura Pausini: concerto al Forum di Assago oggi 28 novembre

Laura Pausini in concerto al Forum di Assago oggi, giovedì 28 novembre 2024. Protagonista indiscussa della scena musicale italiana e internazionale da più di 30 anni durante i quali ha portato a casa oltre 70 milioni di dischi venduti, 4 Latin Grammy, un Grammy Award, una nomination agli Oscar. Per festeggiare i suoi 31 anni di carriera, l’artista ha allestito uno show diviso in tre blocchi (presente, futuro e passato) su un grande palco, con una passerella centrale a forma di freccia.

Sul palco, totalmente a proprio agio, Laura Pausini è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico ripercorrendo la sua straordinaria carriera attraverso i suoi più grandi successi tra i quali non manca La solitudine, il primo brano che le ha permesso di spiccare il volo.

La scaletta del concerto di Laura Pausini al Forum di Assago

La scaletta di Laura Pausini al Forum di Assago si apre con Il primo passo sulla luna per poi lasciare spazio, nella parte centrale della scaletta, a brani storici come Resta in ascolto, Come se non fosse stato mai amore, Primavera in anticipo. Nella parte finale della scaletta, invece, spazio a Strani amori, La solitudine e Ciao. Ecco la scaletta completa:

