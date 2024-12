Nella vita di Laura Pausini il marito Paolo Carta ricopre un ruolo davvero importante. Non solo è il padre della tanto desiderata figlia Paola, ma anche suo collaborato e chitarrista. I due sono inseparabili dal 2005, anno in cui la loro relazione è diventata di dominio pubblico creando non poche polemiche visto che il chitarrista era legato alla moglie Rebecca Galli, madre dei suoi tre figli tra cui Holden (ex concorrente di Amici di Maria De Filippi). La separazione dalla ex moglie Rebecca Galli arriva solo nel 2006 e da allora Paolo Carta si è legato alla cantate de La Solitudine.

Laura Pausini a Verissimo: "Mia mamma mi voleva farmacista"/ "Io all'inizio mi immaginavo architetto"

Proprio la Pausini, intervistata da Diva e Donna, parlando della lunga storia d’amore con Paolo Carta ha rivelato: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato”. Per la cantante, infatti, era fuori dalle sue convinzioni potersi innamorare di un uomo impegnato, ma alla fine ha dovuto “aprire le sue braccia” e arrendersi all’amore.

Paolo Carta, marito Laura Pausini/ Dall'incontro in tour al matrimonio: "abbiamo due caratteri molto diversi"

Laura Pausini sul marito Paolo Carta: “Tra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca”

Un amore forte ed importante quello tra Laura Pausini e il marito Paolo Carta che stanno insieme da più di 18 anni. Eppure all’inizio per la cantante italiana più famosa e premiata al mondo i primi tempi non sono stati assolutamente semplici, visto che ha cercato di reprimere questo sentimento. “Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore” – ha detto Laura Pausini, ma alla fine l’amore ha trionfato ed oggi sono ancora insieme. Una bella famiglia allargata quella formata da Paolo Carta e Laura Pausini con la cantante che non ha mai pensato di sostituirsi alla mamma dei figli del marito.

Fabrizio e Gianna, genitori Laura Pausini/ Lei: "hanno insegnato a me e mia sorella Silvia a sognare"

Il 22 marzo del 2023 Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati in gran segreto con una festa a sorpresa celebrata a Solarolo, il paese natale della cantante. Qual è il segreto del loro amore? Ci ha provato a spiegarlo Laura Pausini dalle pagine di Grazia: “Paolo e io abbiamo due caratteri molto diversi, io ho bisogno di buttare tutto fuori, lui è un ‘chiuso’. Tra noi c’è ancora un’attrazione pazzesca”.