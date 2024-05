Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima/ Diretta e scaletta: omaggio nel tempio della musica classica

Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima: anticipazioni e diretta

Giovedì 23 maggio 2024, in prima sera, Raitre trasmette il docufilm “Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima”. Si tratta di uno spettacolo unico nonchè un omaggio ad uno dei più grandi cantautori italiani. Da sempre tempio della lirica e della danza, il Teatro Alla Scala di Milano, il 19 febbraio 2023, ha aperto le porte alla canzone popolare permettendo al maestro Paolo Conte di esibirsi in quello che viene definito il tempio della danza e della lirica. L’occasione ha permesso di vedere Paolo Conte nel backstage durante la preparazione del suo spettacolo mentre, tra una prova e l’altra, interagiva con i musicisti.

Per tutta la durata dello spettacolo, Paolo Conte ha lasciato che a parlare fosse la musica parlando con il pubblico solo per presentare i musicisti. Protagonista del docufilm “Paolo Conte alla Scala”, dunque, non è solo il grande artista, ma anche la sua musica con cui punta a conquistare ulteriormente il cuore dei telespettatori di Raitre.

Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima: le parole di Caterina Caselli

Il docufilm “Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima” in cui la voce del Paolo Conte di oggi si mescola con quella di un giovanissimo artista che sognava di trasmettere agli altri la sua passione per la musica è stato voluto da Caterina Caselli, prodotto da Sugar Play e diretto da Giorgio Testi. “Paolo Conte alla Scala – le parole di Caterina Caselli riportate dalla Rai – è la realizzazione di un sogno che viene da molto lontano, è un’idea fissa che mi ha perseguitato per anni, praticamente da quando ho cominciato a collaborare con lui per divulgare e valorizzare la sua arte a livello internazionale. Qualche tempo fa, assistendo a un suo concerto, si è risvegliata in me prepotente quell’idea da sempre cullata che un artista di quella grandezza potesse esibirsi nel più importante teatro musicale italiano: La Scala”.

Nel docufilm in onda questa sera, attraverso immagini, racconti, confidenze e canzoni, verrà mostrato un lato inedito di Paolo Conte. Accanto alle suggestive immagini della Scala di Milano, inoltre, come ha raccontato il regista Giorgio Testi, è stata inserita un’intervista rilasciata all’indomani dell’evento che ripercorre tutta la carriera di Paolo Conte attraverso le sue intramontabili canzoni.

La scaletta di Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima

Lo spettacolo che ha visto protagonista Paolo Conte sul palco del teatro Alla Scala di Milano il 19 febbraio 2023 è stato un evento unico e meraviglioso. Attraverso il solo potere della musica, il maestro è riuscito a creare un’atmosfera suggestiva che, questa sera, potranno rivivere anche i telespettatori di Raitre. Ecco la scaletta:

1° TEMPO

Aguaplano

Sotto le stelle del jazz

Come di

Alle prese con una verde milonga

Ratafià

Recitando

Uomo camion

La frase

Dal loggione

Intervallo

2° TEMPO

Dancing

Gioco d’azzardo

Gli impermeabili

Madeleine

Via con me

Max

Diavolo rosso

Le chic et le charme

Come vedere in diretta streaming Paolo Conte alla Scala, Il Maestro è nell’anima

Per vedere in diretta televisiva lo spettacolo unico “Paolo Conte alla Scala, il Maestro è nell’anima”, basta sintonizzarsi su Raitre, a partire dalle 21.20. Con Raiplay, invece, attraverso l’applicazione, disponibile per tutti i dispositivi mobili o tramite il sito, è possibile seguire anche la diretta streaming del docufilm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA