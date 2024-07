I Ricchi e Poveri in tour: questa sera il concerto a Palermo

I Ricchi e Poveri sono in tour in giro per l’Italia, freschi di una rinnovata ventata di popolarità e di successo dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo 2024 con Ma non tutta la vita. Angela Brambati e Angelo Sotgiu in queste settimane stanno facendo tappa nelle più belle mete italiane con una tournée ricca di musica ed intrattenimento, temporaneamente interrotta a inizio luglio quando il duo ha partecipato al Pride di Madrid e dove ha presentato Pero no toda la vita, versione spagnola del brano che tanto successo ha avuto dopo Sanremo.

Questa sera, martedì 23 luglio 2024, i Ricchi e Poveri fanno tappa a Palermo dove terranno un concerto sul palco del Teatro di Verdura: la data d’inizio, si legge sul sito di Ticketone, è prevista per le ore 21.00. Dopo la tappa siciliana, il duo proseguirà il tour a Palmanova il 27 luglio, a Cattolica il 3 agosto, a Sabaudia il 12 agosto, a Maiori il 17 agosto per poi terminare a Diamante, ultima tappa, il prossimo 20 agosto.

Scaletta Ricchi e Poveri, concerto a Palermo: dai grandi classici alle nuove hit

Ma quale sarà la scaletta dei Ricchi e Poveri nel concerto in programma stasera a Palermo? Al momento non sono reperibili sufficienti informazioni a riguardo, ma si può presumere che non mancheranno i recenti successi del duo, dalla canzone sanremese Ma non tutta la vita all’ultimo singolo di successo Aria. Inoltre, in scaletta i Ricchi e Poveri sicuramente riproporranno i grandi classici della formazione, da Sarà perché ti amo a Mamma Maria e Se m’innamoro.

Di seguito la scaletta del concerto tenuto dai Ricchi e Poveri al Teatro Europauditorium di Bologna lo scorso maggio. Trattandosi di due mesi fa, le canzoni potrebbero significativamente variare di ordine con possibili inserimenti o eliminazioni di brani in scaletta, e con la quasi scontata aggiunta dell’ultimo singolo Aria: