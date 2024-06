Scaletta Vasco Rossi Roma Circo Massimo XXII/ Da Ti Taglio la gola a Toffeee fino a Siamo solo noi

Scaletta del Vasco Rossi Roma Circo Massimo XXII: il passato e il presente del rocker di Zocca

La scaletta del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo XXII mette d’accordo sia i fan storici del rocker di Zocca che i fan delle nuove generazioni che hanno cominciato a seguire il Komandante, spesso, grazie proprio ai genitori mettendo insieme un mix di brani tra presente e passato che hanno scritto la storia non solo del rocker di Zocca, ma anche della musica italiana. Come in tutti i tour di Vasco, anche ai concerti che ha tenuto al Circo Massimo nel 2022, le canzoni sono state tantissime, ben 29 di cui 6 brani tratti dall’album Siamo qui uscito pochi mesi prima del grande ritorno di Vasco a Roma dopo aver annullato diversi live a causa della pandemia e il singolo Se ti potessi dire in cui, attraverso parole dirette e crude racconta l’inferno mentale che, spesso, ci si ritrova a vivere. L’apertura del concerto in onda questa sera su Raiuno, invece, è affidata al brano XI comandamento tratta dall’album Siamo qui in cui Vasco, con il suo modo crudo di parlare al cuore della gente spinge ad una riflessione sul mondo sottolineando quanto sia importante accantonare l’odio per poter dire addio alla guerra.

Un concetto che Vasco Rossi esprime anche con altri brani presenti in scaletta, a Roma, al Circo Massimo come L’uomo più semplice con cui, con leggerezza, invita i fan a non soffermarsi sui difetti delle persone, ma a cogliere ciò che c’è di bello nelle situazioni che si vivono. Poi spazio ai pezzi più iconici del repertorio di Vasco, lungo più di 40 anni come C’è chi dice no, Gli spari sopra, Siamo soli, tutti brani che rappresentano intere generazioni che, con il lavoro e lunghe battaglie hanno provato e provano a trovare la propria identità nonostante la situazione della società sia sempre più difficile da vivere e i sogni diventino sempre più irrealizzabili. Infine, anche nella scaletta del concerto del Circo Massimo di Roma del 2022 non manca la parte più romantica di Vasco Rossi, quella che parla direttamente al cuore delle donne che si sciolgono con parole semplici e dirette come accade con i brani Toffee, Sally fino a Vita spericolata/Canzone e Albachiara sulle cui note non mancano mai i fuochi di artificio.

Ecco la scaletta completa del concerto di Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma:

XI Comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara











