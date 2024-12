Tra i protagonisti indiscussi della musica italiana, Vasco Rossi lo è anche per quanto riguarda nello specifico i concerti: i magnifici 7 sono quelli che ha tenuto a giugno allo stadio San Siro di Milano. Attorno a questi verte il docufilm, la cui scaletta propone e riflette i suoi successi migliori. Del resto, parliamo dell’artista con il maggior numero di dischi certificati in era FIMI (dal 2009 in poi).

VASCO ROSSI - I MAGNIFICI 7/ Diretta, ospiti e canzoni docufilm: spunta Eros Ramazzotti!

SCALETTA VASCO ROSSI: LE CANZONI PIÙ VENDUTE

Per quanto riguarda le canzoni della scaletta de I Magnifici 7 di Vasco Rossi, possiamo stilare una classifica di quelle di maggior successo con gli album più venduti.

Ad esempio, c’è Buoni o cattivi del 2004, che vanta un milione e 200mila copie vendute. Ci sono poi quattro album tutti a quota un milione di vendite, secondo i dati pubblicati su Wikipedia: si tratta di Bollicine (1983), C’è chi dice no (1987), Gli spari sopra (1993), Canzoni per me (1998).

Sotto il milione troviamo Liberi liberi (1989) con 900mila copie vendute, a quota 800mila segue Stupido Hotel (2001), poi Cosa succede in città (1985) con 600mila copie vendute, come Nessun pericolo… per te (1996). Invece, a 560mila c’è Il mondo che vorrei (2008), mentre a 500mila Vivere o niente (2011).