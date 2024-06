Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024, concerto Reggio Emilia/ Gli ospiti di stasera, da Emma ai Boomdabash

Yoga Radio Bruno Estate 2024: stasera il primo concerto a Reggio Emilia

Prende il via da un concerto a Reggio Emilia il tour estivo di Yoga Radio Bruno Estate 2024, con 4 imperdibili date per i grandi appassionati di musica che toccheranno l’Emilia Romagna e la Toscana. Si parte questa sera con la data di debutto e si proseguirà il 9 luglio a Piacenza, il 17 luglio a Forlì e il 29 agosto a Prato. Sono previsti ben 18 artisti per il concerto di stasera, martedì 25 giugno 2024, in programma a partire dalle ore 20.00 presso piazza della Vittoria a Reggio Emilia: a fare gli onori di casa, come si legge sul sito del comune emiliano, sarà Orietta Berti e a presentare la serata saranno Alessia Ventura ed Enzo Ferrari.

Ma chi sono i 18 artisti che si esibiranno questa sera al primo concerto di Radio Bruno? Al momento una scaletta ufficiale del Yoga Radio Bruno Estate 2024 con l’ordine delle esibizioni non è ancora stata comunicata, tuttavia è stato reso noto il parterre di cantanti ospiti pronti a scaldare la piazza reggiana: da Emma a Rocco Hunt, da Benji e Fede agli Eiffel 65, fino all’ospite internazionale Dotan, scopriamo nel dettaglio chi sono i 18 artisti e quali brani potrebbero proporre.

Scaletta concerto Yoga Radio Bruno Estate 2024 a Reggio Emilia: da Emma a Dotan

Nella parata di stelle del concerto di Reggio Emilia la scaletta del Yoga Radio Bruno Estate 2024, oltre a Orietta Berti che canterà e presenterà, ci sono anche Emma e la sua hit estiva Femme Fatale e gli Articolo 31, freschi di pubblicazione del nuovo album Protomaranza. Spazio poi a Baby K con il nuovo singolo Fino al blackout e a Rocco Hunt con Musica italiana, oltre ad Ermal Meta che ha da poco pubblicato il nuovo album Buona fortuna e Alfa, reduce dal successo a Sanremo 2024 con Vai: dall’ultimo Festival arrivano anche Fred De Palma, firma della nuova hit Notte cattiva in collaborazione con Gué, e la giovanissima Clara.

Nel parterre di cantanti del concerto di Yoga Radio Bruno Estate 2024 di Reggio Emilia figurano vecchi e nuovi volti di Amici di Maria De Filippi: dal passato arriva Gaia con le hit Dea Saffica e Sesso e Samba, quest’ultima in collaborazione con Tony Effe, mentre dall’ultima edizione del talent troviamo Mida e Petit. Spazio anche alla reunion di Benji e Fede in Musica animale, all’inconfondibile timbro di Aiello nella nuova hit Talete e alla spiccata cifra stilistica di Icy Subzero. In scaletta troviamo anche i Boomdabash con l’ultimo tormentone Love U Hate U, gli Eiffel 65 che hanno da poco pubblicato il singolo Bestiale con Loredana Bertè e, infine, il super ospite internazionale Dotan.











