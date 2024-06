Benji e Fedez spiazzano dopo la reunion: completamente nu*i nel video di Musica Animale/ Omaggio ai Blink-182

Reunion Hot per Benjamin Mascolo e Federico Rossi: completamente nudi nel loro video

Si sono separati in maniera controversa e dopo quattro anni in cui non sono mancate frecciatine e attacchi, Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono ritrovati, chiariti ed hanno deciso di riprendere a fare musica insieme, spiegando anche in interviste e post social perché si erano separati. Pronti a guardare al futuro, in questi giorni, dunque, è uscito il loro singolo Musica Animale ma a catturare l’attenzione è un altro dettaglio non da poco: Benji e Fede appaiono completamente nudi nel video. Si tratta, in realtà, di un omaggio al video del brano dei Blink-182 What’s My Age Again?

In realtà tutto il video è pieno di omaggi e riferimenti alle canzoni più iconiche dell’ultimo decennio, si può notare anche la grafica triangolare che richiama il videoclip del singolo Seven Nation Army dei White Stripes e non mancano riferimenti ai Daft Punk, mentre i ragazzi con le mascherati da scimmie con i loro movimenti richiamano i Bloodhound Gang con il brano The Bad Touch. Reunion in grande stile, dunque, e inutile dire che i frame di Benji e Fede in versione hot, nudi nel videoclip in poche ore hanno fatto il giro del web diventando virali.

Benji e Fede nudi nel videoclip fanno il giro del web: “Ci auguriamo sia un’estate indimenticabile”

Benjamin Mascolo e Federico Rossi a quattro anni di distanza dallo scioglimento si sono riuniti e sono tornati in scena con un nuovo singolo, Musica Animale il cui video hot ha già conquistato il web. Scene hot a parte, i due cantanti tengono molto a questo loro nuovo progetto, al singolo uscito il 7 giugno seguirà un concerto evento al Forum di Assago che si terrà il prossimo 16 novembre, e per i quali sono già disponibili i biglietti. Nel frattempo Benji e Fede dai loro profili social rivelano: “Ci auguriamo che questo brano possa diventare la colonna sonora di un’estate indimenticabile, oltre che del nostro ritorno insieme.”











