Scamacca al PSG?/ Calciomercato news, nuovo incontro col Sassuolo ed il suo entourage

Calciomercato news, nuovo incontro per Scamacca al PSG

Il calciomercato estivo potrebbe portare lontano dall’Italia un giovane attaccante della Nazionale vista la trattativa in corso per il passaggio di Gianluca Scamacca al PSG. Il centravanti di proprietà del Sassuolo sta attirando su di sè le attenzioni di diversi importanti club nelle ultime stagioni grazie al rendimento offerto in campo tanto che il calciatore sembrava essere destinato a vestire la maglia di una big come l’Inter o il Milan fino a qualche mese fa.

Tuttavia, l’interesse espresso in queste settimane dal Paris Saint-Germain potrebbe regalare appunto ai transalpini un altro italiano dopo Verratti e Donnarumma. La richiesta dei neroverdi per convincersi a lasciar partire la punta sarebbe di 50 milioni di euro mentre i francesi, per il momento, non si sarebbero spinti oltre un’offerta da 35 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la sensazione è che l’affare potrebbe concludersi a 40 milioni più 5 di bonus.

Calciomercato news, Scamacca al PSG: trattativa ai dettagli

L’operazione riguardante il trasferimento di Scamacca al PSG sembra dunque essere entrata nel vivo. Le due società, stando alle indiscrezioni, dovrebbero incontrarsi nuovamente già nella giornata odierna per un incontro che comprenderà anche l’entourage del calciatore capitanato dall’agente Alessandro Lucci. Nel caso in cui i parigini non dovessero trovare l’intesa col Sassuolo allora i loro sforzi si concentreranno sull’acquisto di Hugo Ekitike, attualmente sotto contratto con lo Stade Reims.

