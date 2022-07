Scamacca al West Ham?/ Calciomercato news, il Sassuolo valuta l’offerta dei londinesi

Calciomercato news, l’offerta per portare Gianluca Scamacca al West Ham

Il calciomercato estivo porta sempre diversi volti nuovi nel nostro campionato ma in questa sessione estiva, come di consueto, ci sono anche diversi calciatori che potrebbero andare a giocare all’estero ed in questo senso si colloca la possibilità di vedere Gianluca Scamacca al West Ham entro la fine di agosto. Accostato con insistenza al Paris Saint-Germain per diverse settimane, il centravanti di proprietà del Sassuolo piace molto anche ai londinesi.

DIRETTA/ Sassuolo Sudtirol (risultato finale 2-0): Canario su rigore!

Sotto contratto fino al giugno del 2026, Scamacca negli ultimi anni ha conquistato la Nazionale ed ha attirato su di sè le attenzioni di diverse squadre grazie al rendimento offerto in campo. Nel recente passato anche Inter e Milan sembravano aver messo gli occhi sul ventitreenne ma adesso il futuro di Scamacca sembra essere lontano dalla Serie A vista l’offerta dei londinesi da 40 milioni di euro per il suo cartellino. Gli emiliani per il momento non cedono e rimangono fermi sulla richiesta iniziale di 50 milioni per convincersi a lasciarlo partire.

DIRETTA/ Sassuolo Jablonec (risultato finale 3-1): gol di Frattesi, Harroui e Defrel!

Calciomercato news, mister Dionisi sul passaggio di Scamacca al West Ham

Aspettando novità riguardo ad un possibile rilancio, nel frattempo è arrivato un ulteriore segnale riguardo al passaggio di Scamacca al West Ham non essendo stato impiegato in amichevole contro il Sudtirol. A margine dell’impegno non ufficiale, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha dichiarato: “L’assenza di Scamacca? Ha fatto un po’ meno rispetto al volume di allenamento e non lo abbiamo voluto rischiare, visto che non aveva lavorato come il resto dei compagni negli ultimi giorni. Matheus Henrique è molto intelligente, farà molto bene. Cosa manca alla squadra? Che chiuda il mercato, che se ne parli sempre meno. Se non ci saranno uscite sarà più facile lavorare, altrimenti faremo di necessità virtù e andremo avanti. L’allenatore deve fare l’allenatore, poi insieme ai dirigenti deve essere trovata la giusta alchimia di squadra. Cerco di rispettare i ruoli, è giusto così.”

LEGGI ANCHE:

Paolo Cannavaro orgoglioso del figlio Adrian: "Vai per la tua strada"/ Il futuro a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA