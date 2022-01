Scamacca all’Inter?/ Calciomercato, c’è concorrenza ma è lui l’obiettivo per l’estate

CALCIOMERCATO NEWS: SCATTO PER SCAMACCA ALL’INTER

Il calciomercato invernale sta per concludersi ma in queste ore le indiscrezioni più recenti raccontano con una certa insistenza del prossimo approdo di Gianluca Scamacca all’Inter in estate. I dirigenti nerazzurri vogliono infatti rispondere al colpo messo a segno dalla Juventus con l’arrivo di Vlahovic dalla Fiorentina e l’aver puntato sul serbo sta permettendo ai lombardi di percorrere una corsia preferenziale nella corsa al giovane attaccante della Nazionale.

E’ risaputo che lo stesso Scamacca, sotto contratto con il Sassuolo fino al giugno del 2025, avrebbe a sua volta scelto proprio l’Inter come prossimo passo per il prosieguo della sua carriera e l’amministratore delegato Beppe Marotta punta anche su questo aspetto per battere la concorrenza rappresentata dal Milan, che lo ha sondato da ormai diverso tempo, e del Borussia Dortmund, con i gialloneri che avrebbero presentato un’offerta da 45 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NEWS: SCAMACCA ALL’INTER PER IL FUTURO

Le chances di vedere Gianluca Scamacca all’Inter durante il calciomercato estivo sono quindi abbastanza buone. Respinto il corteggiamento dei tedeschi con la convinzione di voler continuare a giocare in Italia, per Scamacca è già pronto uno stipendio da 2.5 milioni di euro all’anno più bonus. La strada è ancora lunga ma il ventitreenne potrebbe essere il prossimo erede di Dzeko in nerazzurro.

