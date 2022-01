CALCIOMERCATO INTER/ Attesa per Caicedo, tentativo per prenotare Frattesi

CALCIOMERCATO INTER: FRATTESI SUBITO NERAZZURRO

In questa sessione di calciomercato invernale l’Inter ha provato a sistemare l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi ma le mosse dei dirigenti non sembrano essere finite qui. I nerazzurri starebbero infatti ragionando anche sulle prossime strategie da attuare in vista dell’estate ed uno dei nomi seguiti con maggior interesse dai lombardi è quello di Davide Frattesi, centrocampista di proprietà del Sassuolo.

Accostato anche al Milan ed all’Atalanta, oltre ad essere stato sondato dal Borussia Dortmund come il suo compagno Gianluca Scamacca, altro obiettivo interista, Frattesi ha un contratto che lo lega ai neroverdi fino al giugno del 2025 ma i milanesi vorrebbero aggiudicarselo subito così da battere la concorrenza delle altri pretendenti. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe versare subito i 20/25 milioni di euro per il cartellino del calciatore così da non rischiare che il prezzo del cartellino cresca in vista di giugno.

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

L’Inter sta aspettando di abbracciare l’ultimo acquisto di questa finestra di calciomercato invernale con l’arrivo di Felipe Caicedo. Il centravanti originario dell’Ecuador ha svolto nella giornata di ieri le visite mediche di rito a Milano e si è recato presso il centro sportivo di Appiano per avere un primo approccio con la nuova realtà che lo aspetta per i prossimi 5 mesi. In arrivo dal Genoa fino al termine del campionato in prestito, Caicedo guadagnerà 800 mila euro ma il club nerazzurro attende che l’agente ottenga l’ultima mensilità dai rossoblu prima di dare l’annuncio ufficiale.

