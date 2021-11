Scambiamoci a Natale/ Su Rai 2 il film con Candace Cameron Bure

Scambiamoci a Natale, film di Rai 2 diretto da Lee Friedlander

Scambiamoci a Natale è un film di genere sentimentale drammatico che andrà in onda nel presto pomeriggio di oggi, 14 novembre, a partire dalle 14:00 su Rai 2. Il film è registrato negli Stati Uniti nell’anno 2017, il regista è Lee Friedlander, con Candace Cameron Bure e Eion Bailey.

Distribuito da The Hallmark Channel. Eion Bailey è un attore degli Stati Uniti che fa parte del cast del film Scambiamoci a Natale e ha anche fatto parte della serie tv nota C’era una volta, dal titolo originale Once upon a time, registrato dall’anno 2011 al 2018. I protagonisti Mark Deklin e Candace Cameron sono attori Americani che hanno fatto anche altri film natalizi noti, come Meet Me at Christmas, il Segreto di Natale, Gli amici di Papà e Gli amici di mamma.

Scambiamoci a Natale, la trama

Scambiamoci a Natale è diretto da Lee Friedlander. Questo film drammatico – romantico tratta le vicende di due sorelle gemelle, chiamata Chris (Candace Cameron Bure) e Kate, le quali nell’aspetto sono completamente uguali, siccome sono gemelle omozigoti, ma hanno due vite molto differenti. Come ogni anno sono costrette a unirsi per un pranzo prima di Natale, a un anno passato dalla morte della loro madre.

In questa occasione, le due ragazze scoprono di avere anche un’altra cosa in comune, insieme all’aspetto fisico, ovvero tutte e due non sono felici della propria vita, ma invidiano quella dell’altra. Per trovare la felicità, decidono quindi di approfittare della somiglianza per cambiarsi le vite fino alla mattina di Natale.

Vogliono vedere in questo modo se la loro gelosia ha un fondo di verità o sono cose infondate. Questa scelta però si rivelerà molto più importante di quanto invece immaginavano, infatti ognuna di loro inizierà finalmente ad apprezzare quello che aveva e a conoscere meglio la loro sorella e i problemi che riguardano la sua vita quotidiana. Alla fine queste due donne si ritroveranno ad essere due gemelle molto unite e complici.



