Scandalo arbitri a luci rosse/ Turismo sessuale dopo torneo benefico? Foto choc

Scandalo arbitri a luci rosse in Premier League sono finiti in mezzo a una polemica per aver passato una notte folle in Indonesia tra alcol e ragazze. Il Sun ha raccontato come questi fossero presenti in Asia per un torneo di golf e inoltre il tabloid fa anche i nomi: Martin Atkinson, Andre Mariner, David Coote, Kevin Friend, Roger East e Graham Scott. Questi sono stati immortalati all’interno di un night club a Batam, una delle isole più famose del paese che si sviluppa lungo un arcipelago. Ovviamente la situazione ha scatenato una polemica incredibile in un paese conservatore come l’Inghilterra, con le famiglie degli stessi coperte letteralmente dall’imbarazzo. Al momento i fischietti hanno deciso di chiudersi nel silenzio senza intervenire per commentare quanto accaduto, aspettando ovviamente il confronto diretto con i loro rispettivi avvocati.

Scandalo arbitri a luci rosse: la raccolta fondi

In Gran Bretagna è polemica per la notte brava di sei arbitri della Premier League in Indonesia. Purtroppo però questa loro scelta piuttosto discutibile ha oscurato quanto di bene hanno fatto. Molto spesso Martin Atkinson organizza dei tour ciclistici di beneficenza, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le strutture sanitarie dei posti che visitano. In questo caso hanno deciso di lavorare per regalare possibilità a un ospedale indonesiano e anche un’altra parte di risparmi per un ospizio nel Regno Unito. Al momento l’associazione degli arbitri inglesi ha deciso di rispondere con un “No comment”. Vedremo quando se questi subiranno delle ripercussioni legate al campo oppure se si sorvolerà su questo scandalo.

