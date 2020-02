SCAPPA – GET OUT, ITALIA 1/ Streaming video del film di Jordan Peele (6 febbraio)

Scappa – get out viene considerato uno dei film più interessanti della new horror, in grado di dare una svolta a un genere che sembrava essere morto. Emanuele Sacchi a MyMovies premia il film con quattro stelle su cinque, specificando: “Questione razziale e satira politica coniugate in un horror che funziona su più livelli e racconta verità scomode sulla contemporaneità”. Anche ilMorandini promuove con buoni voti il film, tre stellette e mezzo sulle cinque a disposizione: “Esordio di Jordan Peele con un convincente thriller fatto di sature attese in funzione di un finale al cardiopalmo, dove le regole del genere vengono smontate, ricomposte e contaminate da una buona dose di sarcasmo e anche una riuscita denuncia dell’ipocrisia imperniante in America”. Il film è indirizzato a un pubblico un po’ di nicchia, sconsigliato per i bambini, ma di impatto clamoroso negli occhi del pubblico. Scappa – get out sarà in onda su Italia 1, clicca qui per il trailer, potremmo seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Regia di Jordan Peele

Scappa – Get out in onda su Italia 1 oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 negli Stati Uniti d'America dalla casa cinematografica Blumhouse Productions in collaborazione con la QC Entertainment per la regia di Jordan Peele il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Gregory Plotkin, le musiche della colonna sonora sono state composte da Michael Abels mentre la scenografia è di Rusty Smith. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori piuttosto famosi tra cui Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Caleb Landry Jones e Lil Rel Howery.

Scappa – Get out, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama di Scappa – Get out. Un uomo di colore di nome Chris è fidanzato con una giovane donna di nome Rose. Lui si occupa di fotografie e sta collaborando con diverse riviste americane per i più disparati settori come potrebbero essere il gossip oppure il reportage di eventi culturali nel mondo. La sua fidanzata lo invita a trascorrere qualche giorno nella casa di famiglia che si trova in una zona della periferia di una città americana. Chris accetta l’invito e ben presto si ritrova all’interno di una graziosa villetta dove vivono i genitori di Rose ossia suo padre che è un importante chirurgo mentre sua madre è una famosa ipnotista. L’uomo viene accolto nei migliori dei modi all’interno della casa ma ad un certo punto incomincia notare delle cose piuttosto strane a partire dalla presenza di due domestici che hanno uno sguardo piuttosto particolare il che induce un certo timore nello stesso ragazzo. Più tardi si ritrova nello studio della mamma della propria fidanzata la quale lo sottopone ad una seduta di ipnosi al termine della quale si risveglia il mattino seguente all’interno del proprio letto scoprendo di essere stato oggetto di una terapia grazie alla quale smetterà di fumare. Nel pomeriggio il ragazzo dovrà prendere parte ad una sorta di rimpatriata di famiglia all’interno della quale ci saranno dei personaggi piuttosto stravaganti che riescono a catturare l’attenzione del fotografo in ragione del fatto di indossare degli abiti che praticamente erano di tendenza negli anni 50 e 60. Incuriosito dalla cosa decide di contattare un proprio amico che lavora in una organizzazione governativa per mostrargli la foto di un ragazzo che lo ha particolarmente incuriosito scoprendo ben presto che questi è stato rapito alcuni mesi prima. Poco alla volta la verità verrà alla luce ossia Chris è la prossima vittima designata di una famiglia che ha saputo scoprire il segreto dell’immortalità facendo leva su pratiche di ipnosi e soprattutto sulla chirurgia sfruttando gli organi di altre persone scomparse nel corso dei decenni.

