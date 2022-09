Scaraventata al suolo da giostra: 49enne ferita dopo volo di 15 metri/ Choc a Gassino

La festa di paese a Gassino, in provincia di Torino, è stata nella serata di sabato 10 settembre brutalmente interrotta dopo che una quarantanovenne è stata scaraventata al suolo da una giostra: la donna, originaria di Caselle Torinese, è rimasta ferita dopo un volo di 15 metri. Le sue condizioni sono apparse fin da subito preoccupanti, ma per fortuna, in base a quanto riportato dal Corriere della Sera, non è in pericolo di vita. È sempre rimasta sveglia e cosciente prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Attualmente la vittima si trova ricoverata presso il reparto di traumatologia del centro traumatologico ortopedico di Torino, dove si sta sottoponendo alle cure dei medici. A causa della caduta ha riportato diverse fratture, tra cui una tibio-tarsica e una al femore. Inoltre, gli esami hanno evidenziato anche un lieve trauma al torace. La prognosi è di due mesi. L’impatto è stato violento, ma la sensazione è che le conseguenze sarebbero potute essere peggiori.

Scaraventata al suolo da giostra: 49enne ferita dopo volo di 15 metri. Aperta una indagine

Dopo l’incidente sulla giostra, a causa del quale una quarantanovenne è stata scaraventata al suolo con un volo di 15 metri, sul luogo in cui si stava svolgendo la festa di Gassino si sono recati, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco di Torino Stura e i Carabinieri. Le autorità competenti hanno immediatamente provveduto a porre sotto sequestro la struttura. L’obiettivo è quello di comprendere cosa nella serata di sabato 10 settembre abbia provocato il terribile episodio.

La dinamica di quanto accaduto resta un mistero. È per questo motivo che sarà necessaria una indagine per chiarire anche di chi siano le responsabilità del malfunzionamento. Intanto, la buona notizia è che la donna originaria di Caselle Torinese che è stata improvvisamente sbalzata fuori dalla giostra non è in pericolo di vita.











