Scarlett Johansson è incinta/ Secondo figlio per lei, primo col marito Colin Jost

Scarlett Johansson è incinta. L’attrice, come fa sapere il settimanale Chi, diventerà presto mamma per la seconda volta. La splendida attrice, infatti, aspetta un figlio dal marito, il comico Colin Jost con cui è convolata a nozze nel 2020 dopo tre anni di fidanzamento. La gravidanza dell’attrice sarebbe già in stato avanzato e l’annuncio del lieto evento potrebbe arrivare nei prossimi mesi. La coppia, per il momento, pare non abbia ancora commentato la notizia, ma l’assenza dell’attrice agli eventi di lancio di “Black Widow” confermerebbe le voci su una gravidanza che dovrebbe essere in stato avanzato. Per la diva di Hollywood si tratta del secondo figlio, ma il primo col suo attuale marito. La Johansson, infatti, è già mamma di Rose, 6 anni, avuta da Romain Dauriac.

Scarlett Johansson presto mamma per la seconda volta

Per Scarlett Johansson è un momento magico. La sua vita privata procede a gonfie vele così come la sua vita professionale. L’attrice, infatti, è la protagonista di Black Widow. L’attrice ha parlato della sua ultima fatica cinematografica in un’intervista a Vogue a cui ha raccontato anche della sua crescita personale. Il suo personaggio è pronto ad affrontare il passato esattamente come l’attrice. “Anch’io sono pronta ad affrontare questa fase più matura e riflessiva. Con lei sono diventata adulta, mi sono messa in gioco e mi sento più sicura – e non parlo da un punto di vista fisico”, ha raccontato a Vogue la splendida attrice, sempre molto riservata e protettiva nei confronti delle persone che ama. L’attrice, dunque, continuerà a non commentare le voci sulla seconda gravidanza?

