Scarlett Johansson incinta del marito Colin Jost/ “Stiamo per avere un bambino!”

L’attrice 36enne, Scarlett Johansson, è incinta e presto diventerà mamma! La notizia della sua presunta gravidanza circolava già dallo scorso giugno ma fino a questo momento non vi era stata alcuna conferma, giunta solo nelle passate ore da una fonte più che certa: il futuro papà. Proprio Colin Jost, il comico del Saturday Night Live, ha parlato del bebè in arrivo nel corso di uno spettacolo in un teatro del Connecticut: “Stiamo per avere un bambino, è davvero emozionante”, si è lasciato scappare. A raccontarlo a Page Six è stata una fonte presente allo show e che ha assistito alla rivelazione.

Scarlett e Colin sono sposati dal 2020 durante una cerimonia molto intima a New York e già da tempo si vociferava dell’arrivo del loro primo bebè. Ad alimentare il gossip sull’allora ancora presunto stato interessante dell’attrice, la sua assenza agli eventi di lancio del film Black Widow che la vede protagonista oltre che produttrice esecutiva. fino alla conferma da parte del futuro padre 39enne, la Johansson si era fatta vedere solo virtualmente e senza mai mostrare il pancino.

Scarlett Johansson e Colin Jost presto genitori: i gossip

Scarlett Johansson e Colin Jost diventeranno presto genitori ma la notizia è stata tenuta segreta fino ad ora. Qualcuno aveva già sospettato l’arrivo di un bebè dall’atteggiamento adottato dall’attrice che agli eventi dal vivo aveva preferito i collegamenti via Zoom o comunque virtuali, tra cui la sua incursione in una puntata del Tonight Show ma ripresa sempre dalle spalle in su. Poi le prime indiscrezioni divenute sempre più insistenti, anche a Page Six secondo cui la coppia starebbe aspettando un bambino: “Scarlett e Colin sono elettrizzati. Non manca molto alla nascita del loro primo figlio”.

Il gossip trova ora conferma ed ufficializza la nascita, a quanto pare imminente, del secondo figlio di Scarlett dopo la piccola Rose Dorothy, che oggi ha sei anni, avuta dal secondo marito, il collezionista d’arte francese Romain Dauriac. Quest’ultimo, dal quale ha divorziato nel 2017, è stato preceduto dal primo marito, Ryan Reynolds, oggi sposato con Blake Lively. La monogamia d’altronde ha sempre rappresentato per la Johansson un tasto dolente. “Non credo che sia naturale essere monogami. La monogamia richiede lavoro. Un sacco di lavoro”, aveva detto in merito in passato. Ma Colin potrebbe ora averle fatto cambiare idea.

