Scatti di Follia/ Su Rai 2 il film con Linsey Godfrey

Scatti di Follia, film diretto da Dough Campbell

Scatti di Follia ci regalerà emozioni forti nel tardo pomeriggio di Rai 2. La seconda rete del servizio pubblico manderà in onda alle ore 18.10 il film, una pellicola americana firmata dal regista Dough Campbell. Nel cast, oltre a Linsey Godfrey e Joshua Hoffman nel ruolo di protagonisti, compaiono anche gli attori Elle Army, Maria Pallas, T.J. Hoban, Paul Toweh, Jamie Luner, Heather Hopkins, Zachary Roozen e Stevie Johnson.

Scatti di Follia, la trama del film

Scatti di Follia racconta la storia di Jennifer Higgins, un’affermata fotografa nel campo della moda. Jennifer trascorre una vita abbastanza normale, malgrado debba combattere da diversi anni con gravi problemi mentali che minano la sua condizione lavorativa e sentimentale. A cambiare la vita di Jennifer è l’incontro con David, un giovane liceale introverso ma molto bello. La fotografa decide quindi di provare a convincere David di posare per lei.

Il giovane accetta e in breve tempo viene travolto da un’incredibile ondata di popolarità e fama. Più si intensificano i rapporti lavorativi tra Jennifer e David, più la donna inizia a provare sentimenti amorosi per il giovane. La fotografa non ha però tenuto in considerazione l’appeal che David ha sulle coetanee liceali del ragazzo, e in preda a raptus di gelosia inizia a fare di tutto pur di liberarsi delle rivali in amore. Da questo momento in poi inizieranno i problemi per David, che si ritroverà invischiato in un affare molto più grande di quello che poteva pensare.

