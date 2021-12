Scelta Isabella Ricci, chi è? Fabio Mantovani/ Stop alle critiche a Uomini e Donne

La scelta di Isabella Ricci a Uomini e Donne ha cancellato tutte le critiche ricevute nelle ultime settimane. Se, infatti, nella scorsa stagione di Uomini e Donne la dama poteva contare sul totale appoggio di Tina Cipollari e Gianni Sperti, quest’ultimo, a causa di alcune segnalazioni riportate da Gemma Galgani e Armando Incarnato sull’uso dei social da parte di Isabella, ha cominciato ad avere dei dubbi. La Ricci che è stata accusato di puntare a conquistare popolarità attraverso l’uso dei social da Gemma e Armando, scegliendo Fabio Mantovani, ha messo a tacere le critiche.

Sin dalla prima partecipazione, la Ricci ha sottolineato il desiderio d’incontrare una persona con cui trascorrere il resto degli anni. Dopo alcune frequentazioni finite male, l’arrivo di Fabio Mantovani ha cambiato tutto. Son dal primo appuntamento, tra i due è nato un feeling speciale che li ha portati a voler trascorrere sempre più tempo insieme fino alla scelta definitiva di lasciare la trasmissione per vivere la storia nella quotidianità.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani, il pubblico di Uomini e Donne approva

Come riportano le ultime anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, Isabella Ricci e Fabio Mantovani sono ufficialmente una coppia avendo lasciato insieme il programma. Sulla pagina Instagram di Uomini e Donne, sotto un post dedicato ad uno degli ultimi confronti della dama e del cavaliere in studio, i fan si complimentano con Isabella per la scelta.

“Bellissime persone… Garbo, educazione, rispetto, eleganza”, scrive una signora. “Auguro il meglio a questa nuova coppia. Sono due brave persone, alla faccia dei soliti invidiosi incollati alle sedie”, aggiunge un’altra. E ancora: “Siete bellissimi, vi auguro il meglio”, “Bellissima Isabella, sei una vera donna in tutti i sensi.. Sono felice che hai trovato una brava persona per te”.



