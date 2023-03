Scelta Lavinia Mauro a Uomini e Donne, quando ci sarà?/ Annuncio, quando andrà in onda e video

Lavinia Mauro, quando farà la sua scelta a Uomini e Donne? La data

Siamo ormai agli sgoccioli. Anche Lavinia Mauro è pronta a fare la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista ha annunciato di aver preso finalmente una decisione nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, che verrà annunciata tra pochi giorni. Lavinia farà la sua scelta nel corso della prossima registrazione, ciò vuol dire che l’annuncio arriverà tra sabato 1 e domenica 2 aprile.

Introna, medico legale "Claps, Melania Rea, i misteri che ho risolto"/ Ora mi fa senso pure Biancaneve...

Una delle due registrazioni sarà infatti totalmente dedicata alla scelta di Lavinia Mauro che, ricordiamo, sarà tra due corteggiatori: Alessio Corvino e Alessio Campoli. Chi tra ‘il biondo’ e ‘il moro’ sarà l’uomo che la nostra tronista vorrà al suo fianco una volta lasciato il trono? Difficile dirlo con certezza, anche se gli ultimi indizi ci portano a credere che sarà Corvino la scelta di Lavinia.

GRETA SPREAFICO, C'È UN INDAGATO PER LA SCOMPARSA/ Svolta inchiesta: ipotesi omicidio

Lavinia Mauro, quando andrà in onda la sua scelta a Uomini e Donne?

Se tra il 1 e il 2 aprile verrà dunque registrata la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, ciò vuol dire che la puntata andrà poi in onda la settimana prossima. Dunque mancano pochissimi giorni all’annuncio che gran parte del pubblico del trono classico sta aspettando. Il video della scelta sarà poi disponibile la prossima settimana. Sul trono rimarrà poi soltanto Nicole, la tronista arrivata in studio da poche settimane, ma che, con il suo modo di fare, ha già scatenato scontri e dissapori in studio. Come dimenticare quello avuto poche puntate fa con la dama del trono Over Roberta Di Padua…

LEGGI ANCHE:

E-fuels, cosa sono i carburanti sintetici/ Quanto costano e quanto consumano?

© RIPRODUZIONE RISERVATA