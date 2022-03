Scelta Matteo Ranieri a Uomini e Donne, chi è?/ Tra Federica e Valeria è…

Colpo di scena dalla nuova registrazione di Uomini e Donne. Oggi, 26 marzo 2022, dame, cavalieri e tronisti sono tornare in studio per registrare le puntate che vedremo nei prossimi giorni e Matteo Ranieri, uno dei tre tronisti, ha fatto la sua scelta. Non c’è stato alcun annuncio particolare da parte del tronista che, dunque, oggi ha sorpreso tutti, rivelando di voler fare la sua scelta.

Ricordiamo che in studio per lui sono rimaste due ragazze: Federica, il cui percorso a Uomini e Donne è iniziato mesi fa; e Valeria, ragazza che Matteo sta frequentando da qualche tempo. Le anticipazioni della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ci svelano che a sorpresa la scelta è stata Valeria!

Matteo Ranieri ha scelto Valeria a Uomini e Donne: la reazione di Federica

Nonostante la maggior parte del pubblico di Uomini e Donne era certo che Matteo Ranieri avesse scelto Federica, la scelta del tronista è invece ricaduta su Valeria. Stando alle anticipazioni, Matteo avrebbe dichiarato di aver compreso sin dal loro primo bacio che Valeria sarebbe stata la sua scelta. Passando a Federica, il tronista si è detto dispiaciuto: con lei ha trascorso dei bei momenti ma, ad oggi, il suo cuore batte per Valeria. Federica è apparsa molto delusa, pur dichiarando che la scelta non arriva come una sorpresa per lei, avendo compreso come stavano le cose. Tuttavia si è detta risentita per il gesto di Matteo di portarla a casa sua, cosa che l’avrebbe illusa.

