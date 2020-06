Scemo e più scemo/ Video, su Italia 1 il film con Jim Carrey e Jeff Daniels

Pubblicità

Scemo e più scemo va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 23:45. Si tratta di una pellicola americana del 1994 realizzata da diverse case cinematografiche tra cui la New Line cinema. La regia della pellicola è stata affidata a Peter Farrelly il quale si è occupato anche dello sviluppo del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Bennett Yellin e Bobby Farrelly. Il montaggio è stato eseguito da Christopher Greenbury, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Mark Irwin mentre i costumi di scena sono di Mary Zophres. Nel cast sono presenti Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Charles Rocket, Mike Starr, Karen Duffy e Victoria Rowell.

Scemo e più scemo, la trama del film

Ecco la trama di Scemo e più scemo. Lloyd vive in una città americana dove lavora come autista di limousine. Tuttavia viene preso in giro da tutta la popolazione tutti i suoi conoscenti per via di una sorta di idiozia e stupidità permanente che sembra caratterizzare ogni sua azione. La sua vita sembra essere all’insegna della costante idiozia tant’è che trascorre gran parte delle proprie giornate con un amico di nome Harry con il quale si rende protagonista di una serie di scemenze. I due passano gran parte del loro tempo anche nel immaginare quella che possa essere una donna che possa finalmente renderle felici ed un giorno incontrano lungo il loro percorso una affascinante ragazza di nome Mary. Lei è una splendida ragazza che fa parte di una famiglia molto privilegiata è il che le permette di essere all’interno di quella che viene considerata l’alta società. In pratica Lloyd dovrà accompagnare questa ragazza all’aeroporto e giocoforza travolgerà per sempre la sua esistenza in quanto si renderà conto che una volta scesa dalla sua limousine La donna ha dimenticato una valigia che sembra essere molto importante. A questo punto lui si rende conto che la cosa potrebbe essere sfruttata a suo vantaggio per poter flirtare con la ragazza e per cui la prende e cerca in ogni modo di consegnarla ma suo malgrado si renderà protagonista con il suo inseparabile amico di una serie di guai che vengono realizzati l’uno dopo l’altro.

