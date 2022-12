SCENARI/ Dal Likud all’Aipac, cosa fanno le lobby di Israele negli Usa

Come ampiamente noto, una delle più potenti lobby pro israeliane statunitensi è l’American Israel Public Affairs Committee (Aipac) alla quale è affiliata la Red Banyan, fondata nel 2010, il cui amministratore è Evan Nierman, che ha anche lavorato presso l’Aipac. La Red Banyan è una delle più importanti aziende di public relations e nel contempo è anche uno degli strumenti di cui gli israeliani si servono per attuare un’azione di lobby presso funzionari e rappresentanti della classe dirigente americana. Ad esempio il direttore della relazioni internazionali Nicole Dicocco è una sostenitrice dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Gran parte del lavoro di questa società di pubbliche relazioni è finalizzata a difendere gli interessi israeliani.

Un altro membro significativo di questa società di pubbliche relazioni è Jonathan Missner, ex alunno dell’Aipac. Ha trascorso più di un decennio presso l’organizzazione come amministratore delegato degli affari nazionali ed è attualmente membro del consiglio di amministrazione dello United Democracy Project. Non dimentichiamoci che l’Aipac – strettamente legato al partito del Likud di Benjamin Netanyahu – è certamente il gruppo lobbistico più importante che esiste negli Stati Uniti a favore di Israele, come dimostra il fatto che spende circa 3 milioni di dollari all’anno proprio per le sue attività di lobbying.

Proprio la sua vicinanza al Likud israeliano ha avvicinato sempre di più l’Aipac al partito repubblicano. Infatti, durante l’amministrazione Trump, ha fatto di tutto per spostare l’ambasciata degli Stati Uniti in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme. Durante le elezioni di medio termine di quest’anno, l’Aipac ha sostenuto più di 30 candidati del Gop che hanno cercato di rovesciare la vittoria presidenziale di Joe Biden nel 2020.

Inoltre la Red Banyan rappresenta anche l’American Israel Education Foundation (Aief) – affiliata all’Aipac – che con 1,2 milioni di dollari ha inviato 45 membri del Congresso e sette membri dello staff a Tel Aviv per viaggi educativi di cinque o otto giorni sul conflitto arabo-israeliano. Tra coloro che hanno partecipato c’erano il democratico Steny Hoyer, allora il leader della maggioranza della Camera, e il repubblicano Kevin McCarthy.

