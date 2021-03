SCENARI/ Dall’Africa all’Ue la rete dell’India per imbrigliare la Cina

Negli ultimi due decenni, la Cina ha ricevuto molta attenzione a causa della sua crescita economica e della sua integrazione nei flussi globali di commercio, capitali, talenti e innovazione. Pur essendo il gigante confinante, l’India, la seconda economia asiatica (dopo la Cina in termini di Pil), ha ricevuto relativamente poca attenzione. Ironia della sorte, si prevede che lo sviluppo più importante del ventunesimo secolo sarà l’ascesa dell’Asia, con la Cina e l’India che dovrebbero svolgere un ruolo importante. La Cina ha già triplicato la sua quota di Pil mondiale dal 1990, mentre l’India l’ha raddoppiata nello stesso periodo, come sottolinea lo studioso Paragh Khanna nel saggio Il Secolo asiatico.

L’India è nota, oltre che per lo yoga, il curry e Bollywood, per essere oggi una potenza economica e culturale emergente, con diversi settori all’avanguardia come l’informazione e la tecnologia, il tessile, l’agrobusiness, i servizi It e di telecomunicazione, l’industria farmaceutica, che gli conferiscono una reputazione e una notevole influenza sulla scena mondiale. Insomma un’India – quella che lo studioso ci presenta – lontanissima da quella immaginata da Gandhi, ma anche da quella di Vandana Shiva.

È stato nel 1991 (a causa della crisi della bilancia dei pagamenti) che l’India ha intrapreso le riforme economiche, con un’enfasi su “liberalizzazione, privatizzazione e globalizzazione”, per sbloccare il suo potenziale economico. Queste riforme si sono concentrate su tre ambiti: primo, l’uso delle forze di mercato e della concorrenza come mezzi principali per aumentare l’efficienza; secondo, l’importanza del settore privato come motore principale della crescita; terzo, l’apertura dell’economia a commercio internazionale, investimenti esteri e tecnologia straniera. Allo stesso tempo, sono state intraprese diverse riforme normative, fiscali, monetarie e industriali per aumentare ulteriormente la competitività dell’industria nazionale.

Nell’arco di tre decenni – da 1,01 trilioni di dollari (nel 1991) a 9,7 trilioni (nel 2021) – l’India è diventata la terza economia più grande del mondo, dopo Stati Uniti e Cina. La trasformazione economica ha migliorato la vita di milioni di indiani, i livelli di povertà estrema sono scesi dal 45,3% nel 1993 a circa il 7% nel 2021 (rispetto alla soglia di povertà internazionale) e hanno sollevato 271 milioni di persone dalla povertà in un decennio tra il 2006 e il 2017. L’India dovrebbe raggiungere l’obiettivo di ridurre la sua povertà al di sotto del 3% della sua popolazione entro il 2025. Di conseguenza, la crescita del reddito sta trasformando l’India da un’economia al vertice della piramide a un’economia veramente guidata dalla classe media, con la spesa dei consumatori in aumento da 1,5 trilioni di dollari di oggi a quasi 6 trilioni entro la fine del decennio.

Fino al 1990, la crescita del Pil dell’India era rimasta costantemente al di sotto del 4% all’anno. Nello stesso periodo, altri paesi asiatici hanno registrato tassi di crescita molto più rapidi, come Indonesia (6%), Thailandia (7%), Taiwan (8%) e Corea del Sud (9%). Dopo le riforme economiche dell’India nel 1991, il tasso di crescita annuale del Pil del paese si è stabilizzato a un livello più robusto del 6-7% all’anno. È diventata una delle economie emergenti più veloci al mondo, rappresentando circa il 15% della crescita globale. I principali motori della sua crescita economica sono stati l’aumento dei consumi interni, riforme politiche quali l’aumento dei limiti degli investimenti diretti esteri in vari settori, che hanno favorito la partecipazione di investitori esteri, il miglioramento dei parametri di facilità di fare impresa (il paese è passato dal 130esimo posto nel 2016 al 63esimo posto nel 2020) e ha aumentato la partecipazione di aziende private e start up. L’India contava circa 50mila start up nel 2018 e ha il terzo ecosistema di start up più grande al mondo, con una crescita prevista del 12-15% all’anno.

Il governo ha messo in atto diverse politiche pubbliche rivolte al mercato rurale, al settore agricolo e al segmento a basso reddito, inclusi programmi di garanzia di disoccupazione, sussidi per il carburante per cucinare, alloggi a prezzi accessibili, costruzione di servizi igienici, programmi di micro assicurazione e micro pensione. Secondo la Banca mondiale, il 70% della popolazione ha avuto accesso all’elettricità nel 2007 e questa cifra è salita al 93% entro il 2017. Poco meno del 40% della popolazione indiana ha avuto accesso ai servizi igienici domestici nel 2014. Oggi, questa copertura sanitaria di base in tutto il paese è aumentata al 99,5%. Sono stati implementati programmi di politica pubblica innovativi, come “Make in India” – un’iniziativa per promuovere la capacità di produzione nazionale -, il programma “Digital India” che mira a trasformare il paese in una società digitale e un’economia della conoscenza, le campagne “Skill India” e “Startup India” che mirano a sviluppare competenze e stimolare l’imprenditorialità e l’ecosistema delle start up, consentendo così la creazione di posti di lavoro.

Ci sono voluti 60 anni perché l’India diventasse un’economia da un trilione di dollari, mentre i successivi trilioni di dollari sono stati aggiunti alla sua economia in soli 8 anni (Pil nominale).

L’ascesa dell’India ha ramificazioni politiche in Asia e oltre. Spesso si traccia un parallelo tra le riforme economiche dell’India e quelle della Cina. In quest’ultimo caso, le riforme sono iniziate 13 anni prima dell’India e in un regime che non rispetta necessariamente i valori democratici. Eppure c’è una lotta geopolitica in corso tra questi due arcipelaghi rivali per l’egemonia in Asia e sulla scena mondiale. La pluridecennale questione del Kashmir, l’attuale stallo militare in un conflitto di confine di lunga data, l’enorme squilibrio commerciale a favore della Cina e i progressi strategici nella regione del Sud-Est asiatico grazie all’iniziativa China’s Silk Roads e alla “collana di perle” hanno deteriorato le relazioni.

Per tutta risposta, l’India sta forgiando relazioni economiche, culturali e diplomatiche maggiori e più profonde con il Sud-Est asiatico (secondo la politica dell’Act East) e l’Africa, creando al contempo partenariati di sviluppo e partnership strategiche con il Giappone, l’Ue e gli Stati Uniti e attuando una politica estera nell’Indo-Pacifico volta a controbilanciare la politica di proiezione di potenza della Cina. L’India non ha quindi perso di vista la sua ricerca di rafforzare la sua posizione sulla scena mondiale come nazione emergente e responsabile, sfruttando il suo potere (culturale) e la sua potenza economica.

Nonostante i notevoli progressi dell’India nello sviluppo socio-economico della sua popolazione, la crescita economica non ha portato all’uguaglianza economica, con conseguenti enormi disparità di reddito e di ricchezza. Ad esempio, l’1% più ricco della popolazione rappresenta quasi il 52% della ricchezza nazionale, mentre il 10% più ricco della popolazione detiene il 77% della ricchezza totale; in confronto, il 60% più povero detiene il 4,8% della ricchezza totale, mentre il numero di miliardari è passato da appena 9 nel 2000 a 119 nel 2018. Questa evidente disuguaglianza economica si aggiunge a una società già frammentata per regione, casta, religione e sesso. Quasi il 42% della forza lavoro è impiegata nel settore agricolo, che rappresenta solo il 16% del Pil, mentre l’economia informale rappresenta quasi il 90% dell’occupazione. La pandemia ha avuto un enorme impatto sui lavoratori informali e sulle piccole imprese in India. Dei 122 milioni di posti di lavoro persi, il 75% erano nel settore informale, mentre la ricchezza dei miliardari indiani è aumentata del 35% durante il Covid.

Un simile scenario porta il governo a spendere ingenti somme in programmi di assistenza sociale e sovvenzioni per sostenere milioni di persone svantaggiate e affrontare il problema del “divario di massa di classe”. Ciò ravviva l’attuale discorso sulla spesa per sussidi e programmi di protezione sociale in relazione alla necessità di investire in progetti a lungo termine (spesa in conto capitale) come autostrade, porti, ferrovie, reti elettriche eccetera.

Gli ultimi due decenni hanno visto l’emergere dell’India come attore globale. La sua crescita demografica, la rapida crescita economica e l’importanza geografica l’hanno reso indispensabile per le conversazioni globali, indipendentemente dalle conseguenze. Il prossimo decennio metterà alla prova la capacità dell’India di esercitare la sua influenza al di là del suo vicinato e dell’Asia, facendo ulteriori progressi nel miglioramento dei suoi indicatori di sviluppo socio-economico, umano e ambientale. Attraverso la sua partecipazione all’economia globale, l’India sarà uno dei pochi paesi che sarà al centro del motore economico globale. L’India è destinata a diventare una civiltà leader e influente (per non usare la parola “potente”) e dunque la domanda che dobbiamo porci non è se lo sarà, piuttosto quando lo sarà.

