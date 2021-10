SCENARI/ Le manovre intorno all’Afghanistan per sostenere la resistenza anti-talebani

Il gruppo di lavoro congiunto sull’Afghanistan istituito dal Secret Intelligence Service (Sis) o Mi6 britannico e dal servizio di intelligence esterno dell’India, il Research and Analysis Wing (Raw), sta iniziando a prendere piede. La nuova struttura è stata inaugurata il 3-4 settembre alla presenza dei direttori dei due servizi, Richard Moore e Samant Goel. Il servizio britannico fornisce informazioni e dati sul sudest e sul sudovest dell’Afghanistan, dove ha operato negli ultimi due decenni, mentre il servizio indiano fornisce aggiornamenti quotidiani sull’Afghanistan settentrionale, dove ha stretti legami con le comunità etniche non pashtun della regione.

Dalla caduta di Kabul ad agosto, il Raw è stato strettamente coinvolto nell’unire le forze anti-talebane in un fronte comune, il nuovo Fronte di resistenza nazionale dell’Afghanistan (Nrf), che consiste principalmente di gruppi e organizzazioni dell’ex Alleanza del Nord. Il servizio indiano ha anche portato a bordo un certo numero di ufficiali del National Security Directorate (Nsd), l’ormai defunto servizio di intelligence afghano.

Londra potrebbe anche essere interessata al gasdotto logistico che l’India ha stabilito con il Tagikistan per supportare la Nrf. La Gran Bretagna sta anche cercando il permesso indiano per pilotare droni di osservazione dall’aeroporto militare di Gissar (Gma), gestito dall’Indian Air Force (Iaf) nel villaggio di Ayni, vicino alla capitale tagika Dushanbe.

La base Gma è stata anche il fulcro della visita del capo della Cia William Burns l’8 settembre, quando ha incontrato i funzionari di Raw e il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro Narendra Modi, Ajit Doval.

I funzionari statunitensi hanno discusso del possibile trasferimento di circa 20 aerei dell’aeronautica afghana e un numero simile di elicotteri dalla base di Termez in Uzbekistan alla Gma, dove sarebbero stati messi a disposizione della Nrf. L’esercito americano accetterebbe di mantenerli. Tuttavia, un tale accordo richiederebbe un accordo intergovernativo, che comporterebbe l’acquisto da parte dell’aeronautica indiana di pezzi di ricambio e altre attrezzature per gli aerei afgani di origine sovietica. L’aereo sarebbe gestito dal personale dell’aeronautica afghana mentre il governo degli Stati Uniti pagherebbe i pezzi di ricambio.

Nel frattempo, lo Us Special Operations Command (Ussocom) potrebbe spostarsi nelle basi indiane in Ladakh, al confine con il Pakistan, per condurre operazioni antiterrorismo. Quest’ultimo accordo ha provocato una certa tensione a Islamabad, che Burns ha visitato dopo l’India per incontrare il capo delle forze armate pakistane, il maggiore Qamar Javed Bajwa e Faiz Hamid, capo dell’Inter-Services Intelligence (Isi), che ha tradizionalmente sostenuto i talebani che sono attualmente al potere a Kabul.

Burns era a Islamabad lo stesso giorno in cui Nikolaï Patrushev, capo del Consiglio di sicurezza della Russia, si trovava a Nuova Delhi, dove anche lui ha incontrato Doval. A partire dalla telefonata del presidente Vladimir Putin con Modi il 24 agosto, i servizi segreti russi e indiani hanno lavorato insieme per stabilire una nuova dottrina afghana. Mosca ha accettato la richiesta dell’India di assistenza finanziaria e militare per la Nrf. Le forze russe hanno già rafforzato le loro posizioni nel vicino Tagikistan. Il Cremlino vorrebbe coinvolgere l’Iran nelle discussioni. Il nuovo ministro degli esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, si recherà infatti presto a Nuova Delhi.

