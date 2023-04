SCENARI/ Lula, Xi e i Brics: come procede il piano per sostituire il dollaro

Nel clamore che ha circondato la recente visita in Cina del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, i leader dei due Paesi hanno firmato più di 20 nuovi accordi bilaterali.

In superficie, il viaggio è stato una normale visita diplomatica. Tuttavia, alcuni affermano che ha segnato una ulteriore de-priorizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti.

SCENARIO/ Sapelli: le mosse di Russia e Cina portano l'Italia nel conflitto globale

La Cina è il principale partner commerciale del Brasile ed entrambe le nazioni operano come membri fondamentali del blocco commerciale noto come Brics. Questa alleanza comprende anche Russia, India e Sudafrica. I membri del blocco commerciale condividono apertamente il desiderio di soppiantare il dollaro Usa nel commercio e come valuta di riserva globale.

GUERRA USA-CINA/ "Pechino sviluppa la sua intelligenza artificiale grazie ai soldi americani"

Dal ritorno della sinistra, con Lula, al timone del Brasile, i funzionari e gli analisti statunitensi hanno espresso preoccupazione per il cambiamento di politica del Paese sudamericano a favore di Pechino e di altri regimi autoritari.

Tale cambiamento è iniziato con l’accoglienza da parte di Lula delle navi da guerra iraniane il 26 febbraio. Questo è stato prontamente seguito dall’annuncio del 29 marzo che il Brasile avrebbe iniziato a utilizzare lo yuan cinese invece del dollaro Usa nelle transazioni commerciali.

Durante una commissione per le relazioni estere di marzo, il senatore repubblicano James Risch ha espresso preoccupazione per la cooperazione generale del Brasile con quelle che ha definito “influenze straniere diffamate”, inclusa la Cina. E Brian Nichols, assistente segretario di Stato per gli affari dell’emisfero occidentale presso il Dipartimento di Stato americano, ha dichiarato nella stessa udienza di essere “assolutamente preoccupato” per i massicci investimenti della Cina.

Biden si schiera coi musulmani dopo arresto Ghannouchi/ Accordo anti-migranti salta?

Parte dell’accordo Brasile-Cina include l’utilizzo della New Development Bank (Ndb) sostenuta da Pechino come strumento di compensazione dello yuan. L’obiettivo è aumentare il volume e la forza dello yuan cinese nelle Americhe.

Mentre era a Shanghai, Lula ha supervisionato l’inaugurazione di Dilma Rousseff – il suo ex capo di stato maggiore e guerrigliero marxista degli anni 60 – come nuovo capo dell’Ndb. Rousseff è stata presidente del Brasile dopo Lula a partire dal 2011, ma è stata messa sotto accusa dal Congresso nel 2016 per cattiva gestione del bilancio.

L’Ndb è stato creato sotto la sorveglianza di Rousseff, quindi la sua nomina a capo dell’Ndb il 13 aprile è stata la ciliegina sulla torta delle decisioni politiche che hanno fatto girare la testa ai funzionari occidentali negli ultimi mesi.

Alcuni analisti brasiliani affermano che l’approfondimento dei legami di Lula con la Cina e la spinta dei Brics sotto i riflettori è arrivata da molto tempo. “Loro (i Brics, nda) vogliono sostanzialmente annullare gli Stati Uniti come potenza mondiale”, ha detto a The Epoch Times l’ex ministro degli Esteri del Brasile, Ernesto Araújo. Secondo lo stesso Araújo, Lula era concentrato sul rafforzamento dei legami con i governi anti-americani ben prima del suo ritorno in carica a gennaio. Araújo non è sorpreso. Infatti Lula è un membro fondatore di Unasur, un blocco commerciale sudamericano creato nel 2008 con l’ex presidente venezuelano Hugo Chávez. A quel tempo, Chávez disse che l’Unasur era stato progettato per usurpare l’influenza degli Stati Uniti nella regione.

Araújo ha osservato che mentre lavorava come ministro degli Esteri sotto l’ex presidente Bolsonaro, l’agenda dei Brics è passata in secondo piano. Tuttavia, con Lula al comando, Cina e Brics sono stati portati in cima alla lista delle priorità politiche del Brasile. “Ora è chiaro che Lula vuole andare a tutta velocità con i Brics”, ha detto Araújo.

Durante la visita di Lula, il 14 aprile il ministero degli Esteri cinese ha rilasciato un comunicato stampa in cui si afferma che il leader cinese Xi Jinping ha dichiarato la Cina e il Brasile come “i due maggiori Paesi in via di sviluppo e mercati emergenti negli emisferi orientale e occidentale”. Il brief ha aggiunto che i due Paesi hanno “ampi interessi comuni”.

Per alcuni analisti della sicurezza, qui sta il pericolo per gli Usa. “Il Brasile ha già una relazione di lunga data con la Cina, ma la svolta attuale è particolarmente precaria”, ha detto a The Epoch Times Irina Tsukerman, analista di sicurezza regionale e fondatrice di Scarab Rising. Tsukerman ha osservato che la Cina, immettendo enormi quantità di denaro nell’economia brasiliana, ha essenzialmente acquistato lealtà, rendendo difficile contrastare l’influenza anti-occidentale di Pechino.

“Il Brasile, come il Venezuela, sta per diventare un punto centrale per reti forti in tutta l’America Latina. Reti di intelligence, cartelli della droga, assistenza alla Cina con le sue operazioni di traffico di fentanyl… e influenza politica favorevole agli interessi di Pechino e riguardante gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti”, ha affermato.

Tra i potenziali impatti sulla sicurezza degli Stati Uniti c’è la minaccia che un dollaro più debole rappresenta per la forza delle sue sanzioni. Gli Usa hanno condotto un pesante pacchetto di sanzioni contro la Russia. Allo stesso tempo, le nazioni colpite dalle ricadute economiche del conflitto Russia-Ucraina hanno cercato un’alternativa alla diminuzione delle riserve di dollari. Ciò è particolarmente vero nei Paesi dell’America Latina come il Brasile e l’Argentina.

Il risultato è stato una disponibilità generale ad abbandonare il dollaro e costruire infrastrutture per una nuova valuta di riserva globale. Questo è il principale obiettivo nella lista dei Brics. Su scala sufficientemente ampia, la “de-dollarizzazione” indebolirà il potere delle sanzioni statunitensi all’estero, diminuendo sostanzialmente una delle più potenti armi non militari a disposizione degli Usa, dato che quasi la metà di tutto il commercio mondiale è condotto in dollari e i biglietti verdi comprendono anche il 60% delle riserve totali di valuta estera.

“Mentre lo yuan come valuta di scambio nell’immediato futuro non sostituirà completamente il dollaro Usa in America Latina, anche adottarlo … crea un rischio di indebolimento dell’influenza finanziaria degli Stati Uniti e facilita l’elusione delle sanzioni. Non solo per Cina e Russia, ma anche per tutti i loro alleati regionali”, ha affermato Tsukerman.

Nel frattempo, Nichols ha affermato che l’amministrazione Biden mira a dimostrare che gli Stati Uniti sono ancora il Paese migliore con cui allineare le proprie opportunità e il proprio futuro. “Vediamo in tutto l’emisfero che le promesse che la Cina fa sulla qualità dei suoi investimenti, sul debito associato ai suoi investimenti, sono false”, ha aggiunto Nichols.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA