SCENARI/ Segui i social e trovi (forse) chi ha sabotato il Nord Stream

Lunedì 26 settembre 2022 nel Mar Baltico furono rilevate due esplosioni, a pochi chilometri dall’isola danese di Bornholm, da Svezia e Danimarca. Cosa era successo?

I gasdotti del Nord Stream 1 e 2 sottomarini, che collegano la Russia alla Germania, sono stati vittime di perdite spettacolari e inspiegabili. Mentre i Paesi membri della Nato e i loro partner europei si stanno mobilitando per determinare le cause di questo incidente, la Russia viene accusata di usare l’energia come strumento di pressione contro l’Occidente. Pipeline strategiche di oltre 1.200 km di lunghezza, le condotte Nord Stream 1 e 2 sono state progettate per fornire gas naturale al mercato europeo in Germania e nel Mar Baltico.

Con una consegna annuale di gas di 55 miliardi di metri cubi, Nord Stream 1 ha offerto una maggiore indipendenza energetica all’Europa, fornendo gas naturale a costi inferiori. Gestiti dal consorzio Nord Stream AG, le condutture sono distribuite quasi equamente tra i russi, attraverso l’impresa pubblica e l’azionista di maggioranza Gazprom (51%), e l’Occidente, le società EON e Wintershall (Germania, 31%), Engie (Francia, 9%) e Gasunie (Paesi Bassi, 9%).

Storicamente al centro della questione della dipendenza dall’energia, le condutture sono state oggetto di numerose critiche da parte europea – in particolare l’Ucraina, aggirata dal Nord Stream e quindi non beneficiaria delle entrate di transito – come da parte americana, che temeva l’aumento dell’influenza russa sull’Europa, arrivando persino a sanzionare le aziende che partecipano al progetto.

Le forniture energetiche sono sempre state oggetto di forti sfide strategiche, politiche ed economiche e sono regolarmente utilizzate come leva di pressione diplomatica. Prima dell’invasione dell’Ucraina, il Nord Stream 1 rappresentava fino al 55% della fornitura di gas tedesca. La cessazione delle consegne all’inizio di settembre a causa del lavoro tecnico è stata ampiamente criticata da parte occidentale e considerata come un modo per esercitare pressioni dopo le sanzioni europee.

Per quanto riguarda la pipeline gemella Nord Stream 2, il suo ingresso in servizio era stato bloccato tre giorni prima dell’inizio del conflitto in Ucraina da parte della Germania, sconvolgendo così le aspettative europee. Tra domenica 25 e lunedì 26 settembre 2022, due esplosioni sono state identificate dai sismologi svedesi e danesi nel Mar Baltico e una prima perdita di gas è stata notata sul gasdotto Nord Stream 1. Da allora, quattro perdite sono state identificate sui due gasdotti sottomarini, vicino all’isola di Bornholm, nelle zone economiche dei due Paesi scandinavi. Nonostante la loro inattività, i gasdotti erano, al momento dei fatti, pieni di circa 150 milioni di metri cubi di gas ciascuno.

Inoltre, questo incidente arriva in un contesto inquietante, quello dell’inaugurazione del tubo baltico (martedì 28 settembre), un gasdotto con una capacità annua di 10 miliardi di metri cubi di gas che collega la Norvegia alla Polonia. Questo canale di consegna alternativo è strategico per la Polonia, nota per la sua ferma opposizione a Nord Stream 2 che rappresentava una significativa perdita finanziaria e energia sul mercato europeo del gas.

Il sabotaggio del Nord Stream rafforza la posizione della Polonia e per inciso della Norvegia sul mercato europeo dell’energia, mettendo fuori gioco uno dei loro principali concorrenti. La tesi del fallimento tecnico, originariamente immaginata, è rapidamente esclusa dalla posizione delle tre violazioni rilevate e dalla loro differenza di pochi chilometri su un’infrastruttura di oltre mille km. La pista del sabotaggio, denunciata dalla Nato, che affermava di essere pronta a difendersi dall’uso per scopi coercitivi della leva energetica e di altre tattiche ibride, è confermata da un rapporto svedese e danese, che indica che le perdite erano dovute a esplosioni sottomarine corrispondenti a centinaia di chili di Tnt.

Questo attacco deliberato sarebbe quindi un attacco alla sicurezza energetica della Germania e all’intero continente europeo, proprio quando emerge una crisi energetica senza precedenti. In effetti, anche se la Russia non era più vista come un fornitore di gas stabile e le sue consegne erano diminuite drasticamente, l’Europa continuava ancora le sue importazioni e sperava in una normalizzazione di questa situazione alla fine del conflitto in Ucraina. Questo sabotaggio rimescola le carte dei Paesi europei, che devono compensare le perdite di gas trattando con gli Stati Uniti – il cui gas è più costoso – e la Norvegia – per il quale la situazione è sorprendentemente favorevole, diventando così il primo fornitore di gas naturale nel continente. Accuse, contro-accuse e smentite.

Il percorso del sabotaggio si conferma, la reazione della comunità internazionale non è stata molto lunga e tutti gli occhi sono stati immediatamente rivolti alla Russia, colpevole ideale e antagonista principale delle ultime tensioni che agitano il continente europeo. Se l’Unione Europea inizialmente giocava la carta neutrale condannando questi atti inaccettabili e affermando che questi incidenti avrebbero portato a una risposta “ferma” e “unita”, oggi sembra ovvio che queste affermazioni non riguardano allo stesso modo tutti i sospetti.

Mentre le prove sono attese da tempo per determinare le circostanze esatte e i responsabili del sabotaggio, alcuni non esitano a posizionarsi e rivendicare la responsabilità della Russia come Mykhailo Podoljak, consigliere della presidenza ucraina e il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Dietro queste accuse di demonizzare Mosca, l’intenzione è chiara: la Russia è necessariamente colpevole. Questa posizione è supportata da importanti giornali occidentali, come il New York Times, il Guardian, il Washington Post o il Telegraph.

Ma anche la Russia si è impegnata in questa lotta informativa, trasmettendo un video del presidente Joe Biden, risalente al febbraio 2022, in cui afferma che avrebbe posto fine a Nord Stream 2 in caso di invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’obiettivo del Cremlino è reindirizzare il sospetto al suo grande rivale, che sta osservando il mercato europeo del gas e ha tutti gli interessi a disunire l’Europa e la Russia in modo definitivo.

Prima che le parti ricorressero alla strategia del discredito, gli Stati Uniti hanno detto venerdì 30 settembre che era “ridicolo” e “assurdo” insinuare che vi fossero responsabilità occidentali nell’incidente del Nord Stream. Tuttavia cosa dobbiamo pensare dei vantaggi economici che gli Stati Uniti avrebbero avuto dai gasdotti inattivi del Nord Stream 1 e 2 per un periodo indefinito? Che vi siano stati enormi profitti realizzati dai fornitori di gas naturale liquefatto americano (Gnl) che hanno aumentato le loro forniture nel continente europeo costituisce un dato di fatto. Sembrerebbe che il mercato del Gnl negli Stati Uniti sia uno dei grandi vincitori di questo sabotaggi. D’altronde l’Europa deve compensare la sua perdita di assunzione di gas e proprio per questo la Commissione europea sostiene favorevolmente questa partnership tra alleati.

Insomma sia il sabotaggio che la guerra in Ucraina segnano una rottura totale tra Mosca e il continente europeo, avvicinandolo al mercato americano, anche se questo incidente arriva in un contesto in cui molti attori avrebbero potuto avere motivazioni sufficienti per giustificare un simile atto: la Norvegia, diventando il primo fornitore di gas naturale in Europa e beneficiando dell’aumento dei prezzi di mercato; la Svezia, grande nemico della Russia, per la quale Bornholm rappresenta una zona di controllo geostrategico; la Cina, che potrebbe vedere questo atto come un mezzo per concentrare le importazioni russe nel suo territorio – dopo aver dichiarato di acquistare gas russo in yuan e rubli; l’Ucraina, Stati Uniti, Russia e Polonia, i cui interessi sono noti.

Ma è anche possibile che il presunto attacco implicasse una coalizione di diversi attori o che fosse stato effettuato da attori non statali. In effetti, dobbiamo stare attenti a non sottovalutare i mezzi delle grandi potenze finanziarie, in particolare la lobby del gas e del petrolio, che avrebbero tutto da guadagnare da una dipendenza dell’Europa dai loro prodotti.

Chiunque sia il colpevole, il sabotaggio del flusso del Nord Stream ha raggiunto il suo scopo, cioè quello di destabilizzare l’Europa e le strategie di inganno e contro-informazione (demonizzazione, discredito, decontestualizzazione), utilizzate da tutti gli attori hanno occupato lo spazio informativo – in particolare quello dei social network – al fine di convincere il maggior numero di persone delle responsabilità russe.

